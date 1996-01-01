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У Дальневосточного федерального университета пока нет ректора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Председатель правительства России Владимир ПУТИН подписал распоряжения о создании пяти федеральных университетов, в том числе Дальневосточного федерального университета, который будет иметь статус автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования. Такой статус, по мнению премьер-министра России, позволяет расширить финансово-хозяйственную и научную самостоятельность этих учебных заведений.

Как и предполагали приморские эксперты, Дальневосточный федеральный университет будет создан на базе Дальневосточного государственного университета. Все имущество ДВГУ в шестимесячный срок должно быть передано новому образовательному учреждению. От принудительного объединения вузов решено отказаться - вузы Приморья смогут входить в состав ДФУ исключительно на добровольной основе.

Кроме этого, в ходе видеоконференции из Новосибирска Владимир Путин назвал имена ректоров вновь образованных федеральных университетов. По словам премьер-министра, эти люди имеют большой опыт научной деятельности и большой управленческий опыт. Ректором Казанского федерального университета назначен мэр Елабуги Ришад ГАФФУРОВ, ректором Уральского ФУ - бывший премьер Свердловской области Виктор КОКШАРОВ, ректором Арктического ФУ - вице-губернатор Архангельской области Елена КУДРЯШОВА, ректором Северо-Восточного ФУ - вице-президент Республики Саха (Якутия) Евгения МИХАЙЛОВА. Имя ректора Дальневосточного федерального университета на совещании не прозвучало. Хотя этого назначения в Приморье ждут с ноября прошлого года, называя имена возможных претендентов. Среди них - ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ, академик, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА и др.

Премьер-министр, обращаясь к ректорам этих вузов, попросил в месячный срок подготовить и внести в правительство предложения о планах развития вузов. Кто будет готовить план развития ДФУ, пока неизвестно. Кстати, под эти планы правительство РФ готово уже в этом году выделить каждому университету не менее 400 млн руб. Всего в течение четырех лет правительство намерено выделить до 8 млрд руб. на программы развития создаваемых пяти федеральных университетов.

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