Тарифы ЖКХ останутся на прежнем уровне

Не допустить роста тарифов для жителей края - такую задачу поставил губернатор края Сергей ДАРЬКИН на совещании, посвященном вопросам тарифообразования.

По инициативе губернатора уже "заморожены" тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги. Принято постановление, устанавливающее нулевой рост тарифов на 2010 г.

Исключение составили тарифы на электроэнергию, предельные индексы по которой устанавливает Федеральная тарифная служба России. В этом году стоимость киловатт-часа для бытовых потребителей вырастет на 10%. При этом принято решение установить тарифы с календарной разбивкой: 0% в I квартале, 15,5% во II и III кварталах и 10% в IV квартале. Это позволит снизить нагрузку на коммунальные платежи граждан в зимний период.

С этого года на уровень администрации края перешли полномочия по установлению оптовых и розничных надбавок на жизненно важные лекарства.

- Мы значительно снизили существовавшие надбавки, чтобы сдержать рост цен на основные лекарственные средства в аптеках края. Сейчас контролирующие органы должны следить за тем, чтобы аптеки четко им следовали, - отметил Сергей Дарькин.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, губернатор также поручил провести мониторинг цен в аптеках и рассмотреть возможность дополнительного снижения надбавки на некоторые группы лекарств.

- Возможность регулировать цены на коммунальные услуги и жизненно важные лекарства - это реальный механизм, с помощью которого возможно повысить качество жизни приморцев и улучшить социальную обстановку в Приморье, - отметил Сергей Дарькин.