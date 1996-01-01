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Ветераны-силовики показали свою силу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

10 апреля по всему Приморскому краю прокатились акции протеста ветеранов силовых структур. В них приняли участие более 2 тыс. бывших военных в 18 муниципальных образованиях. Ветераны обеспокоены проводимой реформой и требуют от государства выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства.

Приморский протест прошел в рамках общероссийской акции. Правда, не везде ее удалось провести. Например, в Москве власти отказались согласовать место и время, поэтому ее перенесли на более поздний срок. В Приморье ветеранам тоже пытались помешать. В Уссурийске бывшие военные планировали провести собрание в Доме офицеров. Но его опечатал пожарный инспектор из КЭЧ - ведомства Минобороны РФ.

- Что же вы делаете, там ведь и театр работает?! - обратились к нему работники.

- А мне все равно. Поступило распоряжение собрание какое-то сорвать, - честно признался пожарный инспектор.

Обращения в различные инстанции не помогли. Впрочем, уссурийских ветеранов пожарные не смогли остановить. Около 500 человек собрались на местном стадионе. Причем, возмутившись подобным отношением к себе, ветераны выразили готовность протестовать в более резкой форме.

Во Владивостоке ветераны, скрываясь от дождя и холодного ветра под зонтиками, встретились на Корабельной набережной у постамента подводной лодки С-56. На митинг собрались более трехсот человек.

- Это довольно много, - отметил "ЗР" организатор акции Юрий ТАРЛАВИН, - учитывая, что из штаба ТОФ рассылали факсы по общественным организациям и дезинформировали их о том, что митинг якобы не согласован, а руководители митинга предупреждены об ответственности.

По итогам смотра-поверки ветераны приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства сохранить ранее взятые на себя государством социальные обязательства. В частности, повысить денежное довольствие на 6,3%, что обещали сделать с 1 января 2010 г., но до сих пор так свое обещание и не выполнили.

- Мы выражаем свою крайнюю озабоченность негативными последствиями проводимой реформы Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорится в документе. - Сегодня мы требуем не отставки конкретного лица, под руководством которого происходит не модернизация армии и флота, а бездумное уничтожение всего того, чем гордился российский народ. Мы требуем - одумайтесь!

По мнению Юрия Тарлавина, проводимая реформа стала самой крупной за все время с 1991 г., - принимается целый ряд новых законов. Причем в итоге социальное положение военных ветеранов сильно ухудшится, полагают специалисты.

"Министру обороны резолюцию направлять не стали - бесполезно", - пояснил Юрий Тарлавин. Свое обращение военные ветераны направили Главкому, президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в Госдуму и Совет Федерации.

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