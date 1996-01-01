10 миллионов дадут изобретателю гидроавтожира

Комсомольский изобретатель поощрен на федеральном уровне. Как рассказал komcity.ru директор авиаклуба "Стриж" и авиаконструктор Олег ШЕВЯКОВ, его изобретение - гидроавтожир. Малый летательный аппарат, способный взлетать и садиться на воду, получил поддержку по федеральной программе "Старт 10".

Как сообщается на сайте программы, она оказывает содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. Изобретатель из Комсомольска трижды подавал заявку на участие в "Старте", и лишь в этот раз ему повезло. Уже в этом году клубу "Стриж", который на данный момент зарегистрирован как юридическое лицо, будет выделен 1 миллион рублей. В 2011 году он получит еще 4 млн, а в 2012-м - 6 млн. Эти средства будут направлены на испытания автожира, доведение его "до ума" и налаживание серийного производства аппарата. В данный момент члены клуба готовят контракт, после подписания которого начнут поступать выделенные денежные средства.