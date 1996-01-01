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Свистать всех на экскурсию!
Парусник "Надежда" принял гостей - учеников 4-го класса сш. N57 с английским уклоном. Организатором этого мероприятия стала Евгения ПЕВНОВА, ведущий специалист Управления информационного обеспечения Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского.
Ребята вместе со своими родителями посетили "Надежду" и познакомились с жизнью курсантов. В начале "путешествия" по паруснику гости посмотрели фильм о плавании в китайский порт Путо, в котором впервые увидели "Надежду" во время качки и бури, наблюдали за тем, как проводят свободное и трудовое время курсанты. Елена Девятова, помощник капитана по СО, рассказывала о курсантах, службе и учебе на "Надежде" и, конечно, тоже отвечала на многочисленные вопросы.
После просмотра фильма ребят и родителей ожидала интересная и насыщенная программа. Экскурсоводами стали сами курсанты, для которых парусник стал вторым домом. Сперва они посетили кубрики, которые просто не могут не поражать своей чистотой и порядком. Затем ребята вышли на главную палубу и на капитанский мостик, где местом особого внимания стал штурвал: и девчонки, и мальчишки, и их родители на пару минут почувствовали себя капитанами. Кульминацией мероприятия стало посещение кают-компании - места совместного отдыха и общения экипажа судна, а также места приема гостей. Теперь почетными гостями стали школьники: у них даже появилась возможность посидеть на месте самого капитана. Хлеб, приготовленный в пекарне парусника, и компот пришлись по вкусу всем приглашенным.
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