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Сбор песка поможет бюджету?
Управляющие компании и дорожники Владивостока сотнями тонн убирают с городских дорог и тротуаров песок и отсев, оставшиеся от песчано-соляных смесей после таяния снега и льда. При этом, вроде бы, действует негласный приказ - все собранное свезти и сохранить в "закромах" до будущего скользкого сезона. По мнению специалистов, около 30-50% расходных материалов может быть использовано повторно, и этой возможностью надо пользоваться.
Другой положительной стороной такой "песчаной" экономии может стать и общее сокращение средств, которые потребуются городу для приобретения этих материалов к будущей зиме, меньше будут хлопоты по их завозу и пр. Правда, есть опасения, что нечестные на руку "городские уборщики" в новый сезон потребуют денег на тот же запас материалов, который создается традиционно. Смысл - пустить их "налево" для строителей и частных лиц, что "обналичит" экономию и позволит использовать ее для собственного поощрения. Что касается золы, которая также использовалась при борьбе с прошедшим обледенением города, то ее не собираются после сбора хранить до будущего сезона, поскольку она малоценна и не является экологически чистым материалом, подобно песку и щебню.
Рубрика "ходят слухи, что…"
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