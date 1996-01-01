"Соседка, перестань срамиться..." (Письмо в "ЗР")

Здравствуйте, "Золотой Рог"! Обращаюсь к вам, жители славного города Владивосток. Сам я - сельский житель, но как коренной приморец нашу столицу знаю не понаслышке. Поводом для письма послужил опрос слушателей, организованный Приморским радио, с целью выяснить общественное мнение о высказывании юмориста Задорнова в адрес приморских женщин. (Концертная программа демонстрировалась по первому каналу ТВ.) Большинство звонков в прямой эфир принадлежало горожанам, очевидно, по причине возможностей связи. Я не дозвонился...

Меня удивило преобладание негативных оценок, которые были даны высказываниям артиста. Уравновешенных, человеколюбивых оценок было мало. Оценки радикально отрицательны, с привкусом ненависти. Разве что расстрелять не предлагалось. Днями позже, уже в новостном выпуске "Радио России", прозвучало сообщение о том, что группа жительниц Владивостока, возглавляемая некой журналисткой, подали в суд на артиста Задорнова по поводу его "оскорблений", прозвучавших во время концерта. И это надоумило меня "взяться за перо".

Его пожалеть впору

Опомнитесь, девушки! Ведь вы сами выставляете себя на смех. Посмеются над вами в том суде, о котором мечтаете. Если, конечно, он, вообще состоится. Да и Задорнов не упустит случая поговорить, теперь уже не о женской красоте.

...Мне вспоминается давний случай. В семидесятые годы, после окончания мореходного училища, я ушел в долгий рейс на одном из судов ДВМП. Много месяцев спустя, посетив множество стран Азии, Европы и Америки, экипаж вернулся во Владивосток. Солнечным майским воскресным утром мы с приятелем вышли прогуляться в районе "Зелёных кирпичиков". Всматриваясь в прохожих, я вдруг остолбенел: улица буквально запружена красивыми женщинами. И юные школьницы, и цветущие девушки, и взрослые дамы… Ах, как они были изумительно красивы, нарядны. От этого сама улица выглядела празднично. Я толкнул приятеля, обращая его внимание на свое открытие. Он повертел головой и изрек:

- Надо же! У них, там, - кивнул неопределенно головой, - за посмотреть на красивую женщину деньги берут, а тут, вон их сколько! Любуйся на здоровье!

Это свое состояние восхищения и восторга я сохраняю до сих пор. Автомобилей на улицах города стало неимоверно больше, но красивых женщин меньше не стало. Это феномен Владивостока. Географическо-биологическо-генетический тип. Ни один моряк, кому есть с чем сравнивать, не оспорит мои слова. Это, как сейчас говорят, "фишка Владивостока". Такого не увидишь ни в столице морской державы Санкт-Петербурге, ни в жемчужине Черного моря Одессе. Это есть только во Владивостоке… Этим надо только гордиться, а обиженно надувать щеки не стоит. Причина не та…

Будьте же вы настолько умны, женщины Владивостока, насколько вы красивы!

Задорнов просто обалдел, как и я в свое время, от увиденного и свое восхищение высказал, как мог. Не даром говорится, что каждый восхищается в меру своей распущенности. Парню не везло по жизни; видимо, каждая красивая женщина на его пути была из ряда "древнейшей профессии". Его пожалеть впору, а вы его "дубинкой правосудия" норовите.

Про "баранку" автохлама

Другое высказывание Задорнова, вызвавшее негативные отзывы, касалось автомобилей, запрудивших наши дороги. Он их назвал автохламом японского производства. Обидел до глубины души наших автовладельцев! Но чем? Разве его высказывание отстоит далеко от истины? Исключим из общего потока несколько сотен крутых "тачек", принадлежащих чиновникам-бизнесменам, которые, фильтруя финансовые потоки бюджетов карманами своих широких штанин, могут себе позволить менять всякие "хаммеры" и "крузаки" хоть каждый месяц. Речь не о них.

Задорнов говорит о той массе автовладельцев, которые составляют основной поток на наших дорогах и улицах. А тут картина совсем приземлённая. Какая-нибудь "тойота" или "мазда" в рамках пятилетней выдержки, для многих - из разряда мечтаний. Подавляющее большинство авто - далеко за рамками пятилетнего стажа, а это уже явный "скарб" японского автопрома, с точки зрения японского потребителя, конечно. Мы-то, дальневосточники, знаем, что продукция отечественного автопрома и в подметки не годится этому японскому "автохламу", но это уже другая тема для разговора. По большому счёту Задорнов явно прав. И тут, хоть от злости лопни, факт остаётся фактом; большинство из нас крутит "баранку" автохлама японского производства.

Ещё одну "болячку" затронул Задорнов. Это о наших любителях, как сейчас говорят, "понты кидать". Иной, смотришь, последний хлеб без соли доедает, готов из собственной шкуры выползти, лишь бы "тачку" иметь а-ля "пусть думают, что я - олигарх". Это не только материальная бедность, это еще и духовная нищета. И по этому поводу обижаться на Задорнова, ненавидеть его - только подтверждать собственную нищету.

За "Лесной Заимкой" цивилизации нет?

И ещё, о равнодушии горожан к проблемам края и жителей глубинки. Вопиющее невежество и пренебрежение к людям, проживающим за городской чертой.

В прошлом году мне пришлось обратиться в Краевой департамент здравоохранения с просьбой оказать содействие в приобретении технического средства, облегчающего чтение для слабовидящих, коим я сам и являюсь. Чиновница департамента приятной внешности, с красивым лицом, с поставленным голосом и прекрасно владеющая русской речью, заявила мне следующее: "Вы, голубчик, совершенно не представляете себе, чего просите! Это же электронный прибор! Он работает в паре с персональным компьютером! Скажите мне, любезнейший, ну где вы в своей деревне возьмете компьютер!?"

Вот так! На даме, при всех ее достоинствах, явно просматривались шоры. Она принадлежит к той прослойке горожан, которые убеждены в том, что за рестораном "Лесная Заимка" цивилизации нет.

Я сообщил, что компьютер у меня есть и, усиливая нажим, прихвастнул, что также имею мобильный телефон. Быстро понял, что с мобильником я, пожалуй, перегнул, но было поздно. Дама распахнутыми красивыми глазами созерцала меня. Беззвучно... Словно увидела говорящую собаку.

А Задорнов что? Он артист разговорного жанра. Известно, не приврешь - не расскажешь. Где-то сгустит краски, где-то заострит тему, где-то заденет за больное. Но по-другому будет неинтересно слушать. Мы же гогочем над тем, как он изгаляется над "тупостью" американцев. Американцам почему-то не приходит на ум судиться с Задорновым. А мы, значит, такие гордые, что сразу в суд. Так кто же из нас тупее?

Если задело, как говорится, за живое, вызвало возмущение - значит попал в точку. Мы узнаем себя. Некоторые его фразы грубоваты, но кого сейчас удивишь грубостью? Она уже давно стала нормой общения. И это не его вина. Если за грубости судиться - судов не хватит. А если гнев уязвленного гражданского самолюбия ищет выхода, направьте его на более полезные для общества темы.

Ведь еще не стерлось из памяти событие, связанное с митингом против заградительных пошлин на ввоз иномарок, зимой 2008 года на главной площади Владивостока. Собравшиеся не громили магазины, не поджигали автомобили, как было во Франции, вообще никаких противоправных действий не совершали. Мирно обсуждали недальновидные экономические телодвижения власти. Но власть напугалась и решила применить физическую силу ОМОНа. Местный командир, полковник милиции, к моему большому сожалению, не помню его фамилию, отказался исполнять преступный, по сути, приказ.

Власть не поскупилась, перебросила авиацией московский ОМОН во Владивосток - и насилие было совершено. Людей (и журналистов в первых рядах) избивали, калечили, унижали. Что отказались делать бойцы местного отряда, совершили посторонние наемники. А полковника уволили из МВД. Человек поступил мужественно. Совершил Гражданский Поступок.

Вот где вам, господа обиженные, проявить гнев уязвленного гражданского самолюбия. Да куда там! Что-то я не слышал об особой прыти в этом направлении. Очевидно, рабская душа норовит спрятаться в пятки от одной только перспективы вызвать встречный гнев "большого чиновника". Куда проще и безопасней на Задорнове пропиариться. Тут и шума побольше, и по ТВ помаячить не исключается, да и "большой чиновник" по головке погладить может. Сплошные выгоды. Только такой пиар шибко на моськин лай смахивает. Общество же, от журналистов, другого ожидает. Слово журналиста - великая сила, без всяких преувеличений. Предназначение журналиста - вскрывать и освещать недостатки общества, проступки и преступления отдельных чиновников. С похвалой себя любимых они и без вас хорошо управляются.

Оставьте Задорнову "прегрешения" на его совести. К тому же они не столь грандиозны. Займитесь более важными для общества темами. Делайте общество прозрачней, просветленней, с более высоким уровнем гражданского самосознания. Тогда и власть не решится разговаривать с нами посредством дубинки ОМОНа. Через это и Россия станет, наконец, цивилизованным государством с прочными правовыми устоями его граждан.