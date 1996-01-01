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Завод станет музеем подземного Владивостока?
Есть сведения, что заброшенный подземный завод и система подземных ходов в районе от ул. Пушкинской (в районе моста) до Корабельной набережной будут переданы в частные руки, и вопрос этот уже практически решен.
Огромное подземное пространство может быть использовано как для создания "музея подземного Владивостока", так и для нового торгово-развлекательного центра с рестораном и концертным залом, комнатой смеха, комнатой "ГО" и т.д., ориентированного на обслуживание иностранных туристов, воспитанных в духе "русских страшилок". В прошлом были предложения использовать этот комплекс и под склад МЧС. Окончательное назначение ему определит разрабатываемый сейчас бизнес-проект, к которому причастны очень непростые люди.
В процессе реконструкции "подземного завода" у этого объекта могут появиться еще одна довольно длинная галерея и высотный лифт, соединяющий ее с видовой площадкой в районе верхних корпусов ДВГТУ по ул. Аксаковской, что облегчит доступ к ней из центра города.
Рубрика "ходят слухи, что…"
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