Горячая "призывная" линия

В Приморском крае заработала "горячая линия" для молодых людей, призываемых в вооруженные силы этой весной.

С 1 апреля началась весенняя призывная кампания. С целью не допустить нарушений прав граждан при призыве на военную службу в аппарате Уполномоченного по правам человека в Приморском крае работают телефоны "горячей линии": (4232) 31-93-48, 37-56-86. Призывники и их родители могут сообщать обо всех фактах нарушения прав призывников. Реакция, обещают организаторы "горячей линии", последует незамедлительно.