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Вечный огонь из Москвы доставят во Владивосток на поезде
Планируется, что в преддверии празднования 65-летия Великой Победы частицу Вечного огня, взятого на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, доставят из Москвы во Владивосток поездом.
Напомним, что 26 марта в Москве состоялась торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Для этого специально в столицу России по инициативе городского Совета ветеранов и при поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарёва прибыла делегация из Владивостока. Как сообщила пресс-служба мэрии, сейчас огонь хранится в специальной лампаде в официальном представительстве администрации Владивостока в столице России.
Взятую в Москве частицу священного огня планируется доставить во Владивосток на поезде и 7 мая 2010 года в торжественной обстановке зажечь от нее Вечный огонь у мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной. Факел передадут Герою России, Герою Социалистического Труда и Герою Советского Союза - из его рук факел получит глава Владивостока Игорь Пушкарёв - он и зажжет Вечный огонь у мемориала.
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