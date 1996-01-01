В "Парусе надежды" побывал "Поезд здоровья"

Профилактическая игра "Поезд здоровья" проводится в рамках краевой оперативно-профилактической операции "Территория безопасности".

Акция организована совместно с управлением по делам молодежи администрации г. Владивостока и приморской краевой молодежной общественной организацией "Союз тренеров".

Главная цель игры - профилактика наркомании среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе игры около 80 детей из реабилитационного центра "Парус надежды" посетили шесть станций "Поезда здоровья", на каждой из них они в игровой форме научились чему-то новому и получили заряд энергии и ярких впечатлений. Студенты-волонтеры провели с детьми профилактическую командную игру, направленную на формирование здоровых привычек, - из журналов и газет дети составили коллаж на тему здорового образа жизни, сочинили слоганы, разоблачающие вредные привычки, посмотрели и обсудили профилактические видеоролики, приняли участие в конкурсе пантомимы. Сотрудники отдела специального назначения и кинологи наркоконтроля дополнили встречу элементами военно-патриотического воспитания - они продемонстрировали приемы рукопашного боя и самообороны, показали устройство автомата Калашникова и познакомили с четвероногими помощниками наркополицейских.