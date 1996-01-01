Скушай лимон! – советуют диетологи

Самые известные диетологи признали лимон лучшим очищающим средством. К тому же полезный цитрус включается в диеты по выведению из организма шлаков, и системы питания для похудения. Секрет в том, что маленький кислый фрукт оказывает благотворное влияние на пищеварительный тракт.

Многочисленные исследования показали, что употребление в пищу лимонов, как сока, так и кожицы, способствует нормализации процессов усваивания питательных веществ. Вкупе с физическими упражнениями и здоровым рационом питания это позволит сбросить лишние килограммы.

Лимоны содержат 7 - 8 % лимонной кислоты, чем не могут похвастаться другие фрукты. По утверждению Чонг, это вещество вступает во взаимодействие с другими ферментами и кислотами, стимулируя пищеварение и выделение желудочных соков. Благодаря высокой кислотности даже небольшой кусочек лимона способен благотворно повлиять на процесс переваривания пищи и снизить риски повышения сахара в крови.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале американского Института питания, пектин, содержащийся в цедре лимона, способен на 4 часа приглушить чувство голода. Пектин в желудке превращается в тягучий гель, который обволакивает стенки кишечника, не позволяя организму слишком быстро поглощать сахар. В кожуре лимона сосредоточены почти все эфирные масла.

Лимонный сок также уникален по своему составу, являясь одним из наиболее сильных концентратов витамина C. Причем витамин C не только способен мобилизовать защитные силы организма на борьбу с холодом, он также, согласно утверждениям исследователей, способствует эффективному пищеварению и, как следствие, похудению. Лимон увеличивает кислотность и тем самым помогает усваивать кальций, который замещает в клетках жир.

При этом употребление лимона не означает, что человек должен садиться на жесткую диету и отказываться от остальных продуктов. Ученые полагают, что можно продолжать есть даже продукты с таким высоким содержанием протеинов, как сыр. Даже шоколадное мороженое не является запретным.

Эксперты полагают, все, что требуется желающему похудеть - это следить за тем, чтобы его ежедневный рацион включал несколько столовых ложек лимонного сока, либо немного лимонной мякоти.