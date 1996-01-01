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Портрет учителя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Со 2 апреля 2010 года в рамках Года учителя впервые проводится Межрегиональный конкурс фотографий среди учащихся 11-х классов средних учебных заведений Дальнего Востока по теме "Мой учитель - мой духовный наставник". Цель конкурса - пропаганда духовно-нравственного воспитания школьников на примере личности учителя, как носителя духовных и нравственных ценностей.

Учредителями конкурса выступили Межрегиональный информационно-коммуникационный центр Министерства образования и науки РФ в ДФО, Дальневосточный государственный технический университет, информационно-развлекательный портал MoiGorod.Ru. В организации приняли участие министерства и департаменты образования и науки из девяти регионов ДФО.

На конкурс принимаются сюжетные фотоснимки, рассказывающие о лучших учителях Дальневосточного федерального округа: об их работе с детьми не только на уроках, но и во внеурочное время, стиле и образе жизни учителей, отношениях с людьми, настроениях и т.д. Сюжетные фотографии должны иметь ярко выраженную духовно-нравственную направленность. "Мой учитель" - это не только школьный педагог, но и человек, ставший наставником в формировании личности, примером для подражания.

Прием заявок на участие в конкурсе состоится до 15 мая.

После опубликования итогов в СМИ победители получат грамоты и ценные призы. Церемония награждения состоится 25 мая.

Абитуриенты, участники конкурса, будут иметь преимущественное право при поступлении в Институт нефти и газа Дальневосточного государственного технического университета (при условии одинаковых баллов по ЕГЭ). Положения о конкурсе выставлены на сайтах министерств и департаментов образования и науки ДВФО, сайтах средних образовательных учреждений Дальнего Востока, на портале MoiGorod.Ru. По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (4232) 22-94-01.

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