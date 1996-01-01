Сиань. Завтрак с Теру

Жизнь бекпекера проста. Каждое утро начинается с изучения карты местности... От принятого решения - куда именно сегодня пойдешь-поедешь будут зависеть все дневные встречи и вечерние разговоры. В итоге именно этими встречами и запомнится город.

В Сиане, в хостеле в 50 метрах западнее Южных ворот старого города (в Китае никто не говорит слева или справа, говорят - восточнее или западнее), рассматривать карту мне нравилось вместе с Теру. Теру - это лабрадор, собаченция с японским именем старого хозяина-европейца, живущего в Китае.

В свое время его поносило по свету, теперь он остепенился и открыл гостиницу для таких же бродяг по душевному призванию. Но Теру, пожалуй, единственное, что не меняется в его жизни последние 12 лет. Гости приезжают и уезжают, друзья меняют места жительства и вид деятельности… А Теру на завтрак любит йогурт всегда. Когда она слизала мой утренний запас, пришла мысль прогуляться в мусульманский квартал.

Так выяснилось, что я не люблю жареный холодец, во всяком случае, на завтрак. Во всем остальном мусульманский квартал - славное место для неспешных наблюдений за жизнью. Например, по лицам покупателей сразу ясно, ждет ли их за углом туристический автобус (то есть у людей имеется час на закупку сувениров друзьям и родственникам), или у них какая-то иная мотивация. Один и тот же сувенир первым будет продан за 10 американских рублей, вторым - китайских. Часто - штуки три-четыре за те же самые 10. То же самое с едой. Потратившиеся, согласно собственным представлениям о стоимости вещей и времени, туристы направляются в рестораны откушать истинно китайскую кухню провинции Шаньси. Между тем экзотика эта продается вот там, за углом, и не за одним. Можно развлекаться целыми днями, с каждой новой фаршированной невесть чем лепешкой, делая новое гастрономическое открытие. Из-за обилия овощей и специй набрать вес не удастся при всем желании.

Для любителей пикников в Сиане есть чудное место - парк рядом с Большой пагодой летящих гусей. Если пресечь желание зайти в KFC или Макдональдс, или заплатить за "королевский" обед в реконструированных павильонах династии Тан, все получится очень даже неплохо. Нужно только внимательно посмотреть, из-за какого именно угла аборигены весело тащат разные съедобности в пакетиках, купить там обед юаней за 5 (рис, овощи и что-то жареное вроде цыпленка) и свернуть на боковую парковую дорожку. Здесь обнаружится несколько китайских студентов, пишущих акварели, и пара стариков на скамеечках, некогда их писавших. Теперь хорошо бы выбрать подходящий ракурс… Ага, пожалуй, вот этот с полупрозрачным росчерком поверх цветения белых магнолий. Музыкальное сопровождение обеда - музицирование местного населения на темы, которые мне удобнее считать пекинской оперой. Китайцы - эстеты, если подобрать с травы несколько лепестков белой магнолии, то какое-то время в пальцах сохраняется запах влажной земли и горьковато-ванильных цветов. Так они и ходят по парку, с лепестками в одной руке и засахаренными фруктами на палочке в другой. Десерт, однако.

За пищей духовной тоже далеко ходить не нужно, в провинциальный исторический музей вход свободный. Странное ощущение от выставленных экспонатов. Нефрит, керамика, бронза, терракота… Династии Чжоу, Цинь, Тань… Эта страна настолько старая, что даже сами вещи - свидетели времени - стали забывать, как давно вышли из-под руки мастера. Люди были другими, несомненно. Сейчас лучшие умы заняты техническими дисциплинами, а в эпоху династии Тань каждый образованный человек мог оценить, например, точность и изящество поворота головы терракотовой статуэтки лошади.

Кажется, я начинаю понимать, почему китайская современность считается местными же историками временем упадка. Как нужно было любить жизнь, чтобы в бесконечных войнах оценить красоту молодого бамбука, качающегося на ветру. А ведь той пассионарной дури и задора, которую сейчас мужчины переводят на спортивные достижения, было куда больше. Эту разницу между людьми ушедших эпох, еще не знавших радостей массового потребления, можно ощутить физически, заглянув на рынок антиквариата. Бронзу тысячелетней давности запросто дают подержать в руках. И двухтысячелетнюю тоже.

Вечером в бекперекском кафе хостела, как всегда, кофе-пати. Или пиво-пати, кому что больше нравится. Смысл ведь не в выпитых напитках, а в разговорах. Кто-то решил провести в дороге студенческие каникулы, кто-то делает кругосветку с напарником, кто-то (как мой сосед, 50-летний аргентинец) пишет книжку. На испанском, о тщете всего сущего. То ли чтобы осмыслить прожитое, то ли происходящее. Бекпекер - это не возраст, это каста. Судьба каждого уже настолько запутана, что бекпекерского английского для обсуждения тонкостей не хватает. И народ пишет, в основном в блогах.