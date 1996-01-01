За чей счет придется менять счетчик?

Этот вопрос интересует многих. Особенно обидно жильцам неприватизированных квартир. "Почему мы должны тратиться на замену оборудования, ведь оно, как и жилая площадь, не является нашей собственностью?" - спрашивают они. Так кто же должен оплачивать замену приборов учета?

- Согласно ст. 210 ГК РФ, Жилищного кодекса РФ и Правил функционирования розничных рынков в переходный период электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г., все расходы по установке и замене прибора учета электроэнергии несет собственник жилого помещения, в котором этот электросчетчик установлен. Данная обязанность может возлагаться собственниками жилья на управляющие компании, ТСЖ или ЖСК в соответствии с договором, - пояснили нам в Дальэнергосбыте.

Но вышеописанные нормы действуют, если квартира приватизирована. В случае, если квартира находится в муниципальной или ведомственной собственности, то и замену счетчика электроэнергии в ней должен осуществлять муниципалитет.

Все электросчетчики подлежат периодической поверке, срок которой указан в техническом паспорте электросчетчика, а также в госреестре средств измерений. Межповерочный интервал (период, в течение которого завод-изготовитель гарантирует правильную работу прибора учета электроэнергии в заданном классе точности) для электросчетчиков составляет:

- для однофазных - 16 лет;

- для трехфазных - от 6 до 10 лет.

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на корпусе пломбу государственного поверителя, на которой указано его клеймо и дата поверки. При приемке в эксплуатацию клемная крышка счетчика пломбируется энергоснабжающей организацией.

Если электросчетчик не был введен в эксплуатацию, то в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго от 08.07.02 г., электросчетчик подлежит повторной поверке:

- 1-фазный в течение 2 лет;

- 3-фазный в течение 12 месяцев.

Поверкой электросчетчиков занимается Приморский центр стандартизации, метрологии и сертификации (Прим ЦСМ). Но прежде чем сдать на поверку снятый счетчик, необходимо вызвать агента по сбыту (телефон указан на квитанциях), чтобы он зафиксировал снятие счетчика, и на период его отсутствия начисления будут производиться по среднему показателю энергопотребления за аналогичный период прошлого периода. Если, согласно заключению экспертов центра, счетчик будет признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, его необходимо будет заменить.

Во многих жилых домах электросчетчики расположены не внутри квартир, а на лестничных площадках.

Представители управляющих компаний зачастую ссылаются на постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г., в котором дается определение такого понятия, как общее имущество дома. Пункт 7 раздела I указывает: "В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях".

Представители управляющих компаний в итоге трактуют законодательство в свою пользу. Вот их логика: управляющая компания обслуживает общее имущество дома. К общему имуществу дома относится оборудование, которое обслуживает более одной квартиры. А все оборудование, которое обслуживает одну квартиру, является имуществом собственника жилья. Индивидуальный счетчик, который фиксирует потребление электричества в одной квартире, принадлежит жильцам квартиры, независимо от того, где располагается сам прибор.

Но здесь нужно изучать договор, который заключен между жителями и управляющей компанией дома. Он определяет, обязуется ли ремонтировать и осуществлять замену счетчика электроэнергии на лестничной площадке управляющая компания за счет тех денег, которые собирает с жильцов. Или же все эти работы проводятся за дополнительную плату. Если замена счетчиков не предусмотрена договором, тогда жильцы должны созвать общее собрание, которое и примет решение о замене приборов, а также о дополнительном сборе денег на эти цели.

Чтобы избежать подобных конфликтов в будущем, юристы рекомендуют жителям более внимательно изучать договор с жилищными организациями, а также четко и конкретно перечислять, какие именно услуги и в каком объеме жильцы хотят получить от управляющей компании.