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"Жизнь" сломала нашу русалку
Еще в субботу, 3 апреля, знаменитая владивостокская русалка, установленная около семи лет тому назад на водной глади Спортивной гавани, радовала своим видом горожан и несезонных туристов, а в воскресенье исчезла. Свидетелей этого "пасхального чуда" до сих пор не объявилось.
Между прочим, в народе появились всякие нелепые вымыслы по поводу того, что русалка уплыла на нерест или что "каменную бабу" по "формуле любви" похитил некий молодой сумасброд, чтобы экспериментальным путем оживить ее и добиться от нее того, чего они, эти сумасброды, обычно и добиваются от женщин, даже если они с хвостами и т.д. Однако известно, что видевшие русалку накануне ее исчезновения обращали внимание на ее странную позу, то есть "отклонение от вертикали". Снимки, которые были сделаны в конце зимы, говорят о том, что "заваливаться на спину" в сторону выхода из гавани русалка начала еще задолго до этого. И причиной тому было мощное давление на ее талию льда. Основание скульптуры, сильно ушедшее под воду, не смогло взять на себя нагрузки ледяного поля, и по этой причине ее фигура могла быть сломана и упасть под воду. Так ли это на самом деле, решили проверить приморские аквалангисты.
Было предположение, что мог внезапно просесть грунт под основанием скульптуры, которое было установлено на скальном грунте (пошло на это два "КамАЗа") в кольце 3-метрового диаметра…
Известно, что свое глубокое сожаление и недоумение по поводу случившегося в интервью приморскому радио выразил бывший мэр Владивостока Юрий КОПЫЛОВ - по сути, "отец" этой бетонной русалочки, которой не везет уже не в первый раз. Однажды она уже теряла свою голову, как это случалось и с копенгагенской бронзовой русалочкой. Голову восстановили, но теперь, видимо, придется восстанавливать скульптуру в целом. Надо сказать, что ее тело довольно сильно пострадало от ледовых подвижек и на нем появились раны.
Генеральный директор компании "Дальстройбизнес-II" Александр СУББОТИН, которая в свое время занималась установкой русалочки, сказал, что он сильно расстроен этим происшествием, и если город примет решение о восстановлении фигуры, то компания готова принять в этом участие. Однако, по его мнению, новая русалочка может иметь иное скульптурное решение. Скорее всего, она должна быть изящнее и обязательно в бронзе. В ситуации с русалочкой выяснилось, что она была ничьей, то есть на баланс города ее не приняли, наверное, из экономии. Поэтому есть вероятность того, что русалочка может в принципе исчезнуть из жизни города навсегда, как это уже произошло несколько лет назад с грунтонабивными цветочными "китайскими слониками".
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