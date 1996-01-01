Насколько сенаторы от Приморья оправдывают ваши надежды? (Опрос "ЗР")

С таким вопросом редакция обратилась к читателям газеты.

Вопрос возник в связи с широким резонансом, вызванным скандалом вокруг персоны депутата краевого Законодательного Собрания Галуста АХОЯНА, чья кандидатура на должность сенатора от Приморского края была внезапно отозвана.

Петр ХАНАС, директор Дальневосточного консалтингового Центра:

- Хорошо сказал классик: "Надежды юношей питают"… А вот у меня их уже нет, и дело не в возрасте. После того как губернаторы перестали представлять интересы своих регионов в качестве членов Совета Федерации, этот орган фактически потерял свое политическое значение и влияние. На мой взгляд, последним сенатором, эффективно лоббировавшим интересы Приморского края, был Евгений Наздратенко.

В то время, несмотря на негативное отношение центра к краю, он умудрялся выбивать одни из самых высоких трансфертов в России. С 2000 года Совет Федерации стал "скамейкой запасных" до лучших времен для не пристроенных во власть высокопоставленных чиновников. Более того, сегодня в законотворчестве Совет Федерации практически превратился в технически формальный и бесполезный орган законодательной власти.

Что касается Приморья, то ситуация доходит до абсурда. Сенаторами от Приморского края уже давно назначаются персоны, являющиеся разменной монетой в политических играх федерального центра и региона.

Формально в федеративном государстве формирование палаты, представляющей интересы регионов, должно осуществляться не федеральным центром, а субъектом федерации. Но фактически без одобрения центра ничего не происходит. Назначаемые губернаторы вынуждены проводить согласованную политику.

По существу "двухэтажный" парламент России назначается чиновниками (и партийные списки в Государственную Думу, и члены СФ), а должен народом - в этом суть представительных органов власти.

Активно муссирующийся слух о номинировании на пост сенатора от Приморья московского генерала МВД Виктора Кикотя очень показателен. И дело здесь не в первоначальной кандидатуре приморского депутата Ахояна.

Я бы назвал этот процесс плевком в сторону Президента РФ. Дело в том, что в своем последнем послании Федеральному Собранию Дмитрий Медведев говорил о необходимости демократизации процедуры формирования Совета Федерации и назначении кандидатур только из числа депутатов регионального или муниципального уровня. В начале декабря прошлого года даже был представлен в Государственную Думу законопроект, детально описывающий этот порядок. Но, видимо, чиновники не спешат реализовывать обязательный для исполнения президентский документ.

И пока поезд совсем не ушел, проталкивают в последние вагоны паровоза свои интересы. А ведь как хорошо закончил все тот же классик: "…других обманывать преступно, себя обманывать смешно".

Юрий ЧЕПЕЛЕВ, крестьянин, село Черниговка:

- Какие надежды? Я насчет наших сенаторов никогда не обольщался. Обычные политические марионетки среди правящей элиты общества. В редких случаях сенатор - нужный человечек, близкий к коридорам любой власти. Решают исключительно свои собственные проблемы и проблемы своего круга. Ни на что и ни на кого не влияют. Танцуют под ту музыку, которую им заказывают. Я ничего не имею против хоккея и персонально против прославленного Вячеслава ФЕТИСОВА, но мне трудно понять было его логику, когда он согласился стать представителем Приморья в СФ. Разве что больше пристроиться некуда? В этом случае человека жаль, но пользы от него ждать не следует… Как, впрочем, и от любого другого. Письмо в редакцию нашего читателя см.

Юрий РЫБАЛКИН, генеральный директор "Морской инженерной компании", краевой депутат двух созывов:

- У нас сейчас осталась разве что одна забава: рассуждение о пользе так называемых сенаторов. Ибо ни сами сенаторы, ни тем более польза от них ничего собой не представляют. Это было еще на стадии рассмотрения проекта Конституции в 1993 г. На заседании круглого стола, организованного тогда газетой "Утро России". В обсуждении проекта важнейшего документа страны приняли участие политики, крупные руководители, социологи, журналисты. Я тогда высказался в том смысле, что так называемым сенаторам уготована участь мальчиков и девочек на побегушках у администрации президента.

Минуло почти 20 лет. И история превзошла все мои худшие ожидания.

Ведь как сначала выглядел Совет Федерации? Туда входили по должности губернаторы и руководители представительных органов власти регионов. Исключалась возможность их эффективной работы в этом органе: и губернаторам, и председателям законодательных региональных органов необходимо было заниматься работой на месте. Поэтому на заседания в столицу они отправлялись исключительно на посиделки. Как декоративные персоны.

Затем изменилась процедура формирования СФ и его структура, когда члены Совета Федерации стали фактически назначаться Кремлем. Связь с регионами, даже формальная, была окончательно утрачена. Ответственности сенаторов перед регионами и раньше было не густо, а теперь и вовсе они являются в свои вотчины как свадебные генералы.

Скажите, ну какая польза нам была от генерала МАНИЛОВА? Какой толк от бывшего "яблочника" Михаила ГЛУБОКОВСКОГО, который из отчаянного демократа легко перелицевался в послушного чиновника? Разве что смог с толком трудоустроить свою новую супругу Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ. Та сейчас - представитель-партиец от Приморья в Государственной Думе. А Игоря ИВАНОВА, замешанного в коррупционном скандале, выковырить из сената удалось только Уголовным кодексом…

Я уже не говорю о нашей землячке Светлане ОРЛОВОЙ, которая теперь "верой и правдой" служит избирателям Кузбасса.

А сведения об имущественном положении некоторых сенаторов-миллиардеров разве не наводят на кое-какие мысли? Среди них - С. КЕРИМОВ, А. МОЛЧАНОВ, А. ГУРЬЕВ и еще с десяток…

Зачем тулятся бесполезные люди в верхнюю палату парламента? Мандат дает им призрачный почет, широкое поле для лоббирования своих интересов и… неприкосновенность. Последняя составляющая особенно ценна. Поэтому, сообщает нам Интернет, еще недавно стоимость сенаторского мандата составляла 1 млн долларов, год назад - $3 млн… Сколько стоит сейчас - не успел поинтересоваться, так как денег уже не хватит.

Смех смехом, но Совет Федерации остается отстойником "нужных" людей, которые забыли железное правило, что "вход в сенат - дорог, но выход из него - еще дороже".

Геннадий ЛАЗАРЕВ: доктор экономических наук, ректор ВГУЭС, депутат Законодательного Собрания Приморья четырех созывов:

- Я, может быть, недостаточно информированный человек, и поэтому мне трудно рассуждать о том, какую реальную пользу приносят Приморью его представители в Совете Федерации. Но я хотел бы напомнить им, чего мы от них ждем.

Для того, чтобы сенатор был полезен, он должен чувствовать свою ответственность перед территорией, населением и теми, кто его туда, в Совет, делегировал - исполнительной или законодательной властью края. В США сенаторов избирают. И сенаторы хорошо понимают, что, когда придет пора переизбираться надо будет отчитываться. Придется рассказать, сколько важных и полезных дел было сделано в интересах избирателей. А у нас чем дальше, тем больше ответственность размывается. Возьмем последний пример с Г. Ахояном. Его выдвижение было проведено по всем процедурным правилам, все требования закона в данном случае были выполнены. Но безо всякого объяснения причин его кандидатура была отклонена. И никто не собирается объяснить - почему так произошло.

А ведь Галуст Ахоян прошел школу работы в Законодательном Собрания края, он - успешный бизнесмен. И у него есть еще одно неоспоримое преимущество перед возможными "московскими" кандидатами на этот пост. Ахоян - приморец! Он уже благодаря этому обстоятельству и лучше бы понимал, что можно сделать полезного для края, и с большей бы энергией отстаивал интересы Приморья.

Сейчас одним из сенаторов от Приморья является Вячеслав Фетисов. Он перед назначением приезжал во Владивосток, был в нашем университете. Мы ему показали и нашу спортивную базу, и то, какие созданы условия для учебы и быта студентов и преподавателей во ВГУЭС. Мы с ним говорили и о том, что при помощи федерального центра в городе можно построить ледовый дворец или крытый стадион. Он казался очень заинтересованным в этом деле. Но прошло время, и никакой поддержки наши идеи не получили. И я понимаю, почему. Ему не надо этим делом заниматься. Его только формально избрали, а фактически назначили сенатором, поэтому он ответственен перед теми, кто его кандидатуру продвигал, больше, чем перед приморцами. Какая от него польза? Разве что он расскажет в своем кругу общения обо всем хорошем, что видел в нашем университете, в нашем городе, в нашем крае… Но у нас во ВГУЭС и другие вип-персоны были - Набиуллина, Шувалов - им тоже есть кому о нас рассказать, более того, они и сами решения могут принимать….