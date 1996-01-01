Номоконов победил Глотова в суде

Суд Ленинского р-на Владивостока отказал известному приморскому бизнесмену, одно время возглавлявшему Ассоциацию рыбопромышленных предприятий края Дмитрию ГЛОТОВУ в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к профессору, доктору юридических наук, директору Владивостокского Центра по изучению организованной преступности Виталию НОМОКОНОВУ.

Дмитрий Глотов требовал "признать несоответствующими действительности сведения, изложенные в учебном издании "Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты", опубликованном под редакцией профессора Номоконова в 1998 г. издательством ДВГУ.

- Распространение информации о том, что Глотов является лидером организованной преступной группировки, порочит достоинство последнего и наносит вред его деловой репутации, поскольку представляет в глазах общества не законопослушным гражданином и предпринимателем, а человеком склонным к совершению преступлений, - говорится в заявлении истца.

Виталий Номоконов от информации, изложенной в книге, не отказался. В научном труде "Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты" говорится, что в 90-е годы Дмитрий Глотов вместе Владимиром НИКОЛАЕВЫМ возглавляли ОПГ "Винни-Пухи". "ОПГ Глотова - Николаева насчитывает в своих рядах, по газетным данным, до 220 человек. Можно предположить, что эти цифры преувеличены почти в четыре раза. Но необходимо сказать, что с данной группировкой считаются оставшиеся в живых авторитеты", говорится в издании.

- Один из соавторов нашей книги - бывший начальник УБОП УВД Приморья Николай БЫКАНОВ. Если сотрудник УБОП подтверждает достоверность этих сведений - у меня никаких сомнений нет, - пояснил свою позицию профессор Номоконов.

Суд согласился с доводами ответчика и в удовлетворении иска отказал.