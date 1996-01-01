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Номоконов победил Глотова в суде

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Суд Ленинского р-на Владивостока отказал известному приморскому бизнесмену, одно время возглавлявшему Ассоциацию рыбопромышленных предприятий края Дмитрию ГЛОТОВУ в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к профессору, доктору юридических наук, директору Владивостокского Центра по изучению организованной преступности Виталию НОМОКОНОВУ.

Дмитрий Глотов требовал "признать несоответствующими действительности сведения, изложенные в учебном издании "Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты", опубликованном под редакцией профессора Номоконова в 1998 г. издательством ДВГУ.

- Распространение информации о том, что Глотов является лидером организованной преступной группировки, порочит достоинство последнего и наносит вред его деловой репутации, поскольку представляет в глазах общества не законопослушным гражданином и предпринимателем, а человеком склонным к совершению преступлений, - говорится в заявлении истца.

Виталий Номоконов от информации, изложенной в книге, не отказался. В научном труде "Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты" говорится, что в 90-е годы Дмитрий Глотов вместе Владимиром НИКОЛАЕВЫМ возглавляли ОПГ "Винни-Пухи". "ОПГ Глотова - Николаева насчитывает в своих рядах, по газетным данным, до 220 человек. Можно предположить, что эти цифры преувеличены почти в четыре раза. Но необходимо сказать, что с данной группировкой считаются оставшиеся в живых авторитеты", говорится в издании.

- Один из соавторов нашей книги - бывший начальник УБОП УВД Приморья Николай БЫКАНОВ. Если сотрудник УБОП подтверждает достоверность этих сведений - у меня никаких сомнений нет, - пояснил свою позицию профессор Номоконов.

Суд согласился с доводами ответчика и в удовлетворении иска отказал.

Досье

В 2004 г., после избрания Владимира Николаева мэром Владивостока, Дмитрий Глотов занял должность президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края. Однако в октябре 2007 г. он был объявлен в международный розыск по обвинению в угрозе убийством, на самом деле попросту поскандалил с эвакуаторами по поводу ареста автомобиля жены. В ноябре 2008 г. Глотова задержала полиция Чехии, и начался процесс подготовки к экстрадиции в Россию. Но в 2009 г. уголовное дело в отношении его было прекращено с формулировкой "за примирением сторон".
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