ЭКОДОМ от ДВГТУ получил золотую медаль

Золотую медаль за разработку инновационных энергоэффективных технологий в области домостроения на выставке достижений Дальневосточного федерального округа, которая прошла в конце марта во Владивостоке, завоевал технопарк ДВГТУ "Инновационное домостроение".

Технопарком ДВГТУ была представлена серия экологических домов, не требующих энергозатрат на отопление и горячее водоснабжение - источником энергии является солнце. Проект экодома разработан профессором Института архитектуры и дизайна ДВГТУ Павлом КАЗАНЦЕВЫМ, а изготовлен дом на высокотехнологичном оборудовании технопарка. По словам директора технопарка "Инновационное домостроение" Владимира СТРЕТЕНЦЕВА, представленный экодом SOLAR 5M разработан в модульном исполнении и предназначен для серийного производства. Модули изготавливаются в защищенном от погодных условий цехе и в готовом виде перемещаются к месту сборки.