Стартовал весенний призыв

С 1 апреля военкоматы Приморского края работают в режиме "приема-передачи" молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - началась весенняя призывная кампания. Всего армию и флот пополнят более 5 тыс. приморских юношей.

Как сообщают федеральные источники, в ходе нынешней кампании для прохождения военной службы в войска планируется направить около 270 тыс. граждан, что на 30 тыс. меньше по сравнению с весной 2009 г. В общей же сложности в России за 2009 г. в армию и флот были призваны 576, 6 тыс., что в 1,6 раза больше по сравнению с 2008 г.