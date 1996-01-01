Вольные люди

Почти две недели в Приморье шумели страсти по поводу юмориста Михаила ЗАДОРНОВА. Талантливый сатирик, безусловно, погорячился, высказывая свои мысли по поводу наших прекрасных дам. То, что женщины Владивостока давно славятся в России своей самобытной красотой, а также манерой преподнести себя, отмечали многие гости, но редко кто из них так реагирует. Взбудоражило приморцев иное.

Мы все понимаем, что дело даже не в том, что "великий и ужасный" Задорнов обидел женскую половину Владивостока. Сатирик покусился на наш стиль жизни. Ведь что такое Владивосток? Это некий образ жизни и яркие одиозные фигуры, которые стремятся свободно выражать свои мысли и чувства. А в каком виде это делается - с помощью яркого макияжа и короткой юбки или вопроса, который смутил бывшего президента, или бурных акций протеста против наступления властей на право выбора, не столь важно. Важно, что это наша самобытность.

Мы, отдаленные на тысячи километров от столицы, считаем ее серой и безвкусной с ее гламурными рублевками и фетишами, с безликой толпой на улицах, зато они нас в свою очередь считают... Кем? Наверное, уточнять не стоит. Тот же Задорнов на самом деле осознал, что мы просто другие. А другие всегда вызывают неприятие, которое, похоже, оказалось тяжело скрыть.

Однако расколоть этих других пока не получается. Но, видимо, кому-то очень хочется. Конечно, можно запретить ввозить машины с правым рулем, но мечта о "Прадо" (я не о тряпочном салоне) у людей останется. И не важно, кто ты по достатку и профессии - врач, учитель или милицейский полковник. Нам в кайф ездить на такой машине, по нашим дорогам, канавам, ямам и рвам, и с этим уже придется мириться. Потому что машина для нас - тоже фетиш, статус состоятельности и личной идентификации. Но есть и другие ценности - независимый дух и предприимчивость, которые сегодня влекут сюда, кстати, и выходцев с Кавказа.

Именно эти черты вызывают раздражение не только у сатирика. Командир, отдавший 15 месяцев назад приказ бить у елки людей, понимал, с кем он воюет. Пославший его также знал, что Приморье, да и весь Дальний Восток далеки от экстремизма и прочих явлений, которые несут угрозу демократическому государству. Тем не менее это произошло. Нам сказали, что мы такие не нужны. Теперь, похоже, эту нетерпимость к другим пытаются с национального телеканала внедрить в общественное сознание россиян устами сатирика, проповедующего культ российского быдла.

Ну не любим мы ходить строем. А оттого, что осознаем, что вообще-то мы нормальные и вменяемые люди, любящие жизнь во многих проявлениях, жить нам лучше не становится. Разрыв между нами и ними увеличивается. Недавно даже нашего выдвиженца в сенат отклонили - ваши негожи, мол, это место для нашего министерского экс-генерала забронировано.

Нужно учитывать, что во Владивостоке и на Дальнем Востоке в целом сошлись Европа и Азия с их культурой и философией. Из этого симбиоза зарождается новый эмбрион. Ведь сотни тысяч дальневосточников за эти годы побывали в Японии, мы видели, как они там живут: скоростные дороги с подогревом, высокие технологии и фетиш коллективизма. Китайское экономическое чудо и яркие краски восточного быта Юго-Восточной Азии, культ интеллекта и потребителя на былом диком Западе Америки... Мы видим это последние 15 лет и как губка впитываем весь позитив, более того, стараемся спроецировать его на свою жизнь и при этом сохранить свою национальную самобытность.

Поэтому убедить нас построиться и влиться в серые ряды уже не получится. На "Ладу" мы не пересядем и трикотаж фабрик Иваново и Москвы носить не будем. Наши журналисты будут всегда в гуще событий, и никакие дубинки их не напугают.

Есть еще один аспект, о котором я хотел бы упомянуть. 150 лет назад регион заселяли авантюристы и вольный люд. Здесь всегда жили и работали сильные люди. Сытой и беззаботной жизни здесь не было никогда. Всегда была борьба. А в этой борьбе побеждал сильнейший. Эти сильнейшие прославили наш регион. Пусть не всегда положительно, но, тем не менее, факт остается фактом. Я как-то в командировке спросил у рядового жителя Москвы, кого из персоналий в Приморском крае вы знаете. Практически не задумываясь, мне перечислили 10 человек.

В общем, мне приятно, что сатирик еще раз убедил меня в том, что жить во Владивостоке стоит. Пусть регион у нас проблемный и комфорт жизни оставляет желать лучшего, мы с вами никуда не поедем. В конце концов выживает сильнейший в соответствии с мировыми реалиями.