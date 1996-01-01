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У одного федерального университета уже есть ректор

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Полномочный представитель Президента РФ Виктор ИШАЕВ направил письмо на имя министра образования РФ Андрея ФУРСЕНКО, сообщив, что он согласовал кандидатуру Евгении Исаевны МИХАЙЛОВОЙ для назначения на должность ректора "Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова".

Михайлова - из местных и начинала работать учителем математики в сельских школах арктического Cевера. В 1988 г. она была избрана заведующей Якутского гороно. Ее стараниями существенно обновилась система образования города Якутска: впервые в республике открылись школы нового типа, было внедрено профильное обучение в старших классах, начала работать программа "Школа - центр здоровья". "Всю свою работу, - цитируем, - Евгения Михайлова построила на главном принципе - важно смотреть на мир глазами ребенка". С 2007 г. она - заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), министр образования.

О кандидатуре ректора второго федерального университета, Дальневосточного во Владивостоке, не сообщается. Ранее полпред президента согласовал проекты программ развития федеральных университетов в Якутске и Владивостоке.

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