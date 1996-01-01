Первое гран-при Ани Бец

В конкурсе детских моделей на 9-м международном форуме моделей, талантов и дизайнеров Fashion House International, который проходил с 23 по 30 марта в г.Туапсе, юная хабаровчанка Анна БЕЦ легко обошла 30 соперниц и получила главный приз конкурса - Гран-при.

Кроме того, маленькая модель была удостоена звания "Лучшая фотомодель" и "Мисс Грация". Представитель турецкого модельного агентства лично пригласил Аню на детский конкурс красоты в Анталию. А Бари АЛИБАСОВ признался маме и бабушке Ани, что он в восторге от маленькой дальневосточной красавицы!

На конкурс юная хабаровчанка приехала в составе "Дальневосточного театра моды" Анны КАРПУСЬ (ДВТМ). Причем на форуме, в котором участвовали 250 человек из 7 стран, были отмечены еще четыре модели дальневосточного театра, ставшие "Мисс".

Все модели "Дальневосточного театра моды" Анны Карпусь получили приглашение на фестиваль "Дни русской культуры в Париже", который пройдет 9 мая в театре Пьера Кардена.