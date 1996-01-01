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Задорнов стал "пугалом" для владивостокцев

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Чтобы активизировать усилия мэрии по организации муниципальных бань нужно, наверное, обратиться к сатирику Задорнову, который будет просто счастлив узнать, что жители Владивостока ходят немытыми", - заявил депутат городской Думы Геннадий Турмов, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

"Во Владивостоке нет ни одной муниципальной бани, где бы жители города могли мыться за приемлемую цену. Чтобы помыться хотя бы раз в неделю в частной бане, жителю Владивостока нужно потратить около тысячи рублей в месяц. Для малообеспеченной части населения города это существенные расходы", - сказал депутат Турмов.

По информации парламентария, мэрия на его запрос дала формальный ответ, не содержащий планов по решению "банного" вопроса.

Депутаты не разделили точку зрения своего коллеги, сославшись на то, что сатирик Михаил Задорнов перестал быть авторитетом для жителей Владивостока, и предложили разработать представителям городской администрации, присутствовавшим на заседании, план мероприятий по решению данного важного вопроса.

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