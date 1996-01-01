Качеством медпомощи будет управлять система

Система управления качеством медицинской помощи будет создана во Владивостоке. Такое решение было принято в ходе заседания Общественного медицинского совета под председательством заместителя главы администрации Елены ЩЕГОЛЕВОЙ.

В заседании приняли участие главврачи лечебных учреждений, представители краевого департамента здравоохранения и управления здравоохранения Владивостока, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, представители страховых медицинских компаний. Были обсуждены вопросы создания единой системы управления качеством медицинской помощи в муниципальных поликлиниках и больницах.

По словам Елены Щеголевой, администрация Владивостока ежегодно анализирует показатели заболеваемости населения, уровень оказания жителям медицинской помощи, проводятся и опросы горожан об удовлетворенности результатами лечения, условиями пребывания в учреждении, питанием. "Целая система управления качеством медицинской помощи, которую мы сейчас разрабатываем, позволит нам постоянно отслеживать состояние отрасли и принимать меры", - заявила замглавы городской администрации.

Среди необходимых мероприятий специалисты называли улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, стимулирование медработников, премирование их труда, а также оснащение учреждений новым современным оборудованием.

Участники совета приняли решение создать рабочую группу по реализации проекта и разработать план внедрения системы управления качеством медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения. Главным врачам городских учреждений здравоохранения было поручено разработать экономически обоснованные программы оснащения медицинским оборудованием своих учреждений.