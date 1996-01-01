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Когда во Владивостоке появятся"зебры"?
Из года в год весной вместе с гололедом и снегом с дорог Владивостока сходит не только часть асфальта, но и вся дорожная разметка. Пешеходы вынуждены рисковать жизнью даже на "зебрах".
Как отметил начальник отдела ГИБДД Владивостока Александр ФИЛИППЕНКО, пешеходы попадают под колеса не только на переходах. По статистике, это в равной мере происходит как на "зебрах", так и вне зоны их действия. Но не исключено, что будь "кровавые" переходы оборудованы и обозначены, многих трагедий на них можно было бы избежать. Одна из последних произошла 10 марта на пешеходном переходе в районе ул. Котельникова, 28. Под колеса мчащегося с сопки авто попала 17-летняя студентка Юридического института МВД Олеся Белоголова. Девушку спасти не удалось.
Пешеходных переходов, на которых водители упорно не замечают людей, во Владивостоке достаточно. Их адреса сотрудники ГИБДД знают наизусть: Сельская, 3; Некрасовская, 122 (недалеко от Горводоканала); Котельникова, 7 (в районе поворота на Жигур) и многие другие. Чаще всего причиной трагедий становится именно недисциплинированность водителей, нарушающих правила проезда пешеходного перехода. Автовладельцы же пеняют на то, что попросту не видят соответствующих знаков и разметки.
Казалось бы, по предписаниям ГИБДД власти Владивостока "в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения" предпринимают какие-то меры. Так, в марте пресс-служба мэрии сообщила, что уже в этом году во всех районах Владивостока (в первую очередь вблизи детских учреждений и в местах массового движения людей) появится около 300 новых дорожных знаков "Пешеходный переход" с повышенным светоотражением. Новые знаки должны лучше воспринимать все участники дорожного движения. Кроме этого, закуплено 800 погонных метров "лежачих полицейских" со специальными светоотражающими полосками, хорошо видными при свете фар. Но, как подчеркнули в Управлении ГИБДД по Приморскому краю, все это так и не появилось на улицах города.
"Сегодня большая часть разметки на дорогах города не соответствует требованиям ГОСТ, - сообщил РИА PrimaMedia начальник отделения дорожного надзора ГИБДД г. Владивостока Юрий ТРУНОВ. - Госавтоинспекция города обеспокоена и тем, как оборудованы многие пешеходные переходы в городе. В ходе ежедневных обследований наши инспекторы выявляют нарушения требований ГОСТа и по установке знаков "Пешеходный переход". Выносятся соответствующие предписания, в частности, о том, что знаки должны быть двусторонние. Но восстанавливать разметку в городе начнут только с наступлением положительных температур".
"Результаты работы администрации Владивостока по организации пешеходных переходов в городе нас не удовлетворяют, - подчеркнули в краевой ГИБДД. - Понятно, что нанести свежую разметку можно не в любой момент. Однако вопрос с соответствием переходов требованиям ГОСТа возник не сегодня. Возможно, пора предпринимать более радикальные меры? Ведь удалось же оперативно решить вопрос с опасным пешеходным переходом в районе остановки общественного транспорта "Плодово-ягодная". Но, лишь после того, как информация дошла до Москвы".
Злополучный пешеходный переход на Котельникова на днях все-таки оборудовали интерактивными знаками. Но инспекторы ГИБДД подчеркивают: определенные обязанности лежат и на "безлошадных". Согласно Правилам дорожного движения, пешеход, собирающийся перейти дорогу (даже в положенном месте) обязан убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
С 5 апреля начинается двухмесячник по санитарной очистке города. И, как было сказано на заседании в мэрии Владивостока, помимо очистки дорог в этот период будет обновлена дорожная разметка.
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