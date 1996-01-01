Крыса наградила Владивосток содоку

Редкое инфекционное заболевание под названием "содоку" зарегистрировано во Владивостоке. Жительница краевого центра заразилась при укусе декоративной крысы, приобретенной в одном из зоомагазинов города.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, болезнь содоку (болезнь укуса крыс) не относится к особо опасным инфекционным болезням, больные излечиваются в 100% случаев. Но без лечения летальность достигает 10% и возможны осложнения со стороны сердца, суставов и нервной системы.

Поражается в основном городское население. Высокий риск заболевания содоку и другими инфекционными болезнями, передающимися грызунами, имеют любители экзотических грызунов, и особенно малолетние дети.

Ранее в Приморском крае болезнь содоку регистрировалась четыре раза, умерших не было. Во всех случаях больные инфицировались при укусах грызунов.

Возбудители заболевания передаются человеку со слюной грызунов при ее попадании в ранку от укуса. Возбудители (спириллы и стрептобациллы) малоустойчивы вне организма животного. Для окружающих людей больной человек не опасен.

От момента укуса до первых проявлений заболевания проходит от 2 до 14 дней. Температура повышается до 39 градусов, лихорадочное состояние длится неделю, но через 3-7 дней приступ может повториться. В месте укуса появляется припухлость, а затем - язвочка, чаще всего на пальцах кисти. Увеличивается в размере и уплотняется ближайший к месту укуса лимфатический узел. При повторных приступах лихорадки на руках и туловище появляется сыпь.

В прошлом году в Приморье по поводу покусов грызунами за медицинской помощью обратилось 140 человек, что вдвое больше, чем в 2008 году.

Вакцины или иммуноглобулина, направленных против возбудителей заболевания содоку, в России нет. Основная мера профилактики - уменьшение непосредственных контактов с грызунами. В случае укусов необходимо обратиться за медицинской помощью.