www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Крыса наградила Владивосток содоку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Редкое инфекционное заболевание под названием "содоку" зарегистрировано во Владивостоке. Жительница краевого центра заразилась при укусе декоративной крысы, приобретенной в одном из зоомагазинов города.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, болезнь содоку (болезнь укуса крыс) не относится к особо опасным инфекционным болезням, больные излечиваются в 100% случаев. Но без лечения летальность достигает 10% и возможны осложнения со стороны сердца, суставов и нервной системы.

Поражается в основном городское население. Высокий риск заболевания содоку и другими инфекционными болезнями, передающимися грызунами, имеют любители экзотических грызунов, и особенно малолетние дети.

Ранее в Приморском крае болезнь содоку регистрировалась четыре раза, умерших не было. Во всех случаях больные инфицировались при укусах грызунов.

Возбудители заболевания передаются человеку со слюной грызунов при ее попадании в ранку от укуса. Возбудители (спириллы и стрептобациллы) малоустойчивы вне организма животного. Для окружающих людей больной человек не опасен.

От момента укуса до первых проявлений заболевания проходит от 2 до 14 дней. Температура повышается до 39 градусов, лихорадочное состояние длится неделю, но через 3-7 дней приступ может повториться. В месте укуса появляется припухлость, а затем - язвочка, чаще всего на пальцах кисти. Увеличивается в размере и уплотняется ближайший к месту укуса лимфатический узел. При повторных приступах лихорадки на руках и туловище появляется сыпь.

В прошлом году в Приморье по поводу покусов грызунами за медицинской помощью обратилось 140 человек, что вдвое больше, чем в 2008 году.

Вакцины или иммуноглобулина, направленных против возбудителей заболевания содоку, в России нет. Основная мера профилактики - уменьшение непосредственных контактов с грызунами. В случае укусов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru