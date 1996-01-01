"Чужого горя не бывает,

В прошлый четверг "ЗР" опубликовал короткую заметку об офицере Великой Отечественной войны Евгении КЕЙВ, с которой жизнь обошлась сурово. Участница Сталинградской битвы, связист, она служила в составе гвардейской Краснознаменной Николаевской стрелковой дивизии, сегодня - гвардии старший лейтенант запаса. Оставшись на старости лет без обеих ног, Евгения Кейв живет в крошечной двухкомнатной квартире с семьей внука - впятером.

Об этом писала наша газета неделю назад.

Первой на публикацию откликнулась Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ - руководитель общественной приемной председателя партии "Единая РОССИЯ" в Приморском крае В.В. Путина в Приморском крае.

Уже в понедельник утром Татьяна Владимировна позвонила в редакцию: специалисты общественной приемной и помощники депутата Законодательного Собрания Приморского края подняли, собрали и проверили все документы, с которыми семья ветерана обращалась к властям с просьбой улучшить жилищные условия пожилой, тяжелобольной женщины.

…По совести сказать, я растерялась, когда депутат Т. Заболотная тут же предложила…навестить бабушку. Как-то это не по-современному, что ли…

Но уже во второй половине дня мы были на улице Пологой.

Худенькая седая женщина начала свой печальный рассказ. Как призывалась в армию, как встретила на фронте человека, которого полюбила. Военно-полевой роман закончился так же трагично, как и у тысяч ее современниц: любимый оставил ей на память дочь, родившуюся в год Победы, которую не захотел и увидеть. Поднимала одна. А несколько лет назад похоронила и ее.

- С однополчанами связь поддерживаете? - спросила Татьяна Владимировна.

- Уже все умерли…Последняя подружка Маня, с которой мы дружили с войны, ушла из жизни. Правда, внук успел свозить меня в город Арсеньев, повидались мы с ней в последний раз.

Остались теперь у гвардии старшего лейтенанта желтые от времени, рассыпающиеся фотографии, фронтовые грамоты и боевые награды. Все богатство - в ридикюле под подушкой.

И так вот как-то сложилось, что никто не посоветовал вовремя обратиться к властям, собрать документы на получение жилья. Хватились, только услышав обращение президента… Бабушка никогда не получала квартиру.

…Здесь, в "двушке", где двое крошечных детей, было душновато. Пора было двигаться. Заболотная уходить не собиралась. По телефону связывалась с одним вице-губернатором, звонила другому, условилась о встрече вечером. Пересмотрела все документы Евгении Викторовны.

Может, так и должен работать чиновник и депутат - без демонстративных эмоций-оханий, а с очевидной и без всей этой психологической атрибутики целеустремленностью.

Уже поздно вечером она перезвонила на улицу Пологую, 65… Сказала родственникам:

- Разруливаем… Как только придут очередные федеральные средства - будем готовиться к новоселью. А вы бабушку берегите...Может, в госпиталь для ветеранов поместим, здоровье поддержать?

Те хором отказались: за безногой бабушкой нужен особый уход…

В этом месте я не могу не сказать о внуке, с которым я так и не познакомилась (он был в отъезде), и его жене Оле…

…Я знаю, что такое беспомощный человек в доме. И вы, возможно, знаете. Здесь - стерильная чистота, нет тяжелого запаха обреченности. Даже детские распашонки не болтаются по углам. И окна вымыты. ( А у меня - страх и ужас, тепла все жду), Оля кротко улыбается:

- Места так мало, что Женя, он у меня - здоровяк-боксер, когда бабушку в ванную на руках носит, проклинает эти углы. И две коляски - дочкина и бабушкина…И лифта нет…Знаете, как мучаемся, чтоб выбраться из подъезда, когда бабушку на Шамору надо везти, да просто на улице погулять…

…???

- Нет, но ведь ей надо же дышать свежим воздухом…

Вот тут мы с депутатом переглянулись долгим взглядом.

"Все великое складывается из деталей",- сказал один великий ученый. Бабушку - тяжелого инвалида-колясочника, старушку, боящуюся сквозняков, духоты и замкнутого пространства одновременно, здесь просто любят… А сколько ее ровесников ушли из жизни в приютах…

Уже позже, глубоким вечером, когда мы с депутатом уточняли детали по координации усилий всех, кто не остался равнодушным к судьбе старшего лейтенанта запаса, Татьяна Владимировна совсем не по-чиновничьи заметила:

- На свете можно все исправить, кроме смерти.

И она рассказала, как общественной приемной удалось буквально вырвать у смерти 14-летнего подростка из Дальнереченска, который летом, купаясь, получил травму, несовместимую с жизнью. В судьбе паренька-сироты приняли участие товарищи по партии в Харбине. И сейчас!…( чтоб не сглазить, расскажем в другом репортаже…)

Торопливо прощаясь по телефону, Татьяна Заболотная обронила, что ей еще нужно звонить в Дальнегорск - одного из работников предприятия "Бор", многодетного отца, экстренно отправляют на операцию сердца в Новосибирск. Счет жизни идет на дни и часы. С операцией решено, выделена при фантастических по оперативности усилиях вице-губернатора Л.ДРОЗДОВОЙ и А.КУЗЬМИНА, исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения края, дополнительная квота, но нужно устраивать как-то с жильем жену… Этим занимаются региональные активисты партии "ЕР" в Новосибирске. Уже подобрали варианты…

"Чужого горя не бывает", - этот заголовок я набрала до того, как мы с депутатом Т. Заболотной отправились на улицу Пологую.

Когда я вернулась домой, по телевизору уже кричали про взрывы в московском метро…А вскоре и митрополит КИРИЛЛ обратился к нации: "Остановитесь!"

Московские водители: и коренные москвичи, и наследники фронтовиков, и заезжие южане и осевшие в столице хохлы - все оказались рыночниками-мародерами: подняли цены на проезд людей, оказавшихся в месте трагедии, до 100 долларов за пару остановок. Один водила сделал даже репортаж для телевидения по мобильнику: как беззащитные люди идут по проезжей части. Подчеркнул, что машины стараются их не сбивать. А зритель так и не увидел, чтоб он кого-то взял в машину.

Нехристи в Страстную неделю.

Звонили коллеги, звонили подруги, писали однокурсники: "Не может быть… какие суки".

И это тоже мы - единая Россия…

А мальчик-сирота Алеша из Дальнереченска уже шевелит пальцами, вчера поднял одну руку: звонили волонтеры из Харбина.

Константин СИМОНОВ, поэт:

"Чужого горя не бывает,

кто это подтвердить боится,

наверно, или убивает,

или ГОТОВИТСЯ В УБИЙЦЫ".