Бомбардировщиками по половодью

Войска Дальневосточного военного округа в случае необходимости готовы оказать помощь регионам в период весеннего паводка. В случае привлечения к проведению противопаводковых мероприятий они будут взаимодействовать с Дальневосточным региональным центром МЧС России, Главными управлениями МЧС России и паводковыми комиссиями республик, краев и областей.

Как сообщил официальный сайт Министерства обороны, вокруге уже подготовлены 22 команды саперов-подрывников, 26 единиц автомобильной техники, 57 единиц специальной техники (в т.ч. 11 единиц плавающих транспортеров и катеров). Кроме того, в случае резкого обострения природных явлений предполагается применение бомбардировочной авиации 11-й Армии ВВС и ПВО.