"Скорую помощь" ожидает реанимация

У службы скорой медпомощи немало проблем: от уровня заработной платы до обоснованности вызовов. Поможет ли их решить разработанная Минздравсоцразвития программа реформирования СМП? Об этом мы решили спросить работников владивостокской "скорой".

В основе реформы две главные идеи. Во-первых, подтянуть работу участковых врачей, чтобы именно их вызывали и получали реальную помощь гипертоники и гриппующие. Во-вторых, саму службу "03" приблизят к западному варианту, когда в выездных бригадах (кроме специальных) нет врача. Считается, что довезти больного до стационара живым может и фельдшер. К тому же фельдшеров в России более-менее хватает, в отличие от врачей и санитаров.

По мнению главного специалиста по скорой медицинской помощи Минздравсоцразвития Сергея БАГНЕНКО, на машинах "скорой помощи" врачебные бригады выезжает только в тех случаях, когда нужна врачебная помощь. Поэтому "нам предстоит большая работа по пересмотру, скажем, поводов для вызова, функций фельдшеров. Лучше иметь два фельдшера-водителя, чем одного фельдшера и одного водителя". Еще одно нововведение - модернизация работы поликлиник, без которой невозможно изменить ситуацию и с оказанием скорой помощи.

Услышав о реформе, сотрудники "скорой" забеспокоились, а не испортят ли реформаторы то хорошее, что нарабатывалось десятилетиями? Ведь "03" для многих пациентов - единственный шанс на бесплатную и быструю квалифицированную помощь.

Антонина ОСМАЧКО, старший врач смены Владивостокской СМП: "Надо реформировать не систему, а ее финансирование. При работе на одну ставку средняя зарплата врача составляет порядка 20-23 тыс. руб. (у молодых - и того меньше), фельдшера - 14-15, водителя - 10. А работа наша достаточно тяжелая. Работаем сутками, ночами, это тяжелые больные, бесконечные выезды... При норме 14 вызовов за смену, бригаде нередко приходится обслуживать по 18-20 вызовов. Это очень большая нагрузка. Порой не успеваешь не то чтобы перекусить, в туалет сходить!

И я не понимаю, что значит "обойтись без врача"? Кто будет ставить больному диагноз? Фельдшер? Или везти его сразу в стационар, и пусть там разбираются?

Бригада "скорой" состоит из трех человек: водитель, фельдшер и врач. Для чего фельдшера учить на водителя или наоборот, если машину без присмотра около дома все равно не оставишь?

Александр, фельдшер: "Обучить фельдшера водить автомобиль - не проблема, было бы финансирование... Вот сядем мы, фельдшера, за руль - и что... зарплата наша от этого увеличится? Вы прекрасно представляете, что такое сутки вождения по нашим обледенелым, разбитым и забитым автотранспортом дорогам, сколько здоровья на это уйдет? Напряжение за рулем плюс напряжение на вызове... Как результат - рост количества ДТП, снижение уровня оказания помощи...

А если машина сломается в три часа ночи где-нибудь на периферии? Фельдшер сам будет ее ремонтировать, а потом делать больному инъекцию?

На наших подстанциях в основном работают "газели". Я приличного слова не подберу, как назвать эту рухлядь - разваливаются на глазах, не пробегав и года. "Газели" совершенно не приспособлены к нашему климату и рельефу. Очень недолговечные, некачественные автомобили. Часто ломаются, а запчастей к ним нет. Раньше бригады ездили по вызовам на РАФах - вот они, говорят, были более удобными и более качественными. Уазики - правда, сейчас их уже практически не осталось - неудобны тем, что на них очень трясет, но зато проходимые. Лучше всего - это японские кареты "скорой", но есть только на центральной подстанции.

И как, спрашивается, при таком раскладе фельдшер, управляющий машиной, станет спасать пациента, которого в этой машине везут? Не отрываясь от руля? Мое мнение: каждый должен заниматься своим делом: водитель - водить, доктор - лечить. Скорей всего правительство хочет обмануть всех в очередной раз и сэкономить..."

Людмила ДМИТРИЕВА, врач бригады "скорой помощи": "За сутки владивостокская "скорая" принимает свыше 500 вызовов, за год - порядка 200 тысяч. То есть получается, что за год каждый третий горожанин вызывает "скорую". Но всегда ли эти вызовы оправданны?

Ни для кого не секрет, что "скорая помощь" зачастую подменяет деятельность поликлиник. Поэтому я согласна с разработчиками реформы, что без модернизации их работы изменить ситуацию с оказанием скорой помощи невозможно. В поликлиниках должны быть подразделения неотложной помощи. Это не какое-то ноу-хау. Еще лет двадцать назад предлагалось, что больных с температурой, остеохондрозами, подскочившим давлением и т.д. будут обслуживать поликлиники. Там должны быть дежурные бригады, которые с 8 до 22 выезжают по вызовам. А "скорая" - это экстренная помощь, плюс специализированные бригады: кардиологи, реаниматологи, педиатры и т.д.

Если не будет пересмотрена организация скорой и неотложной помощи, если, скажем, и впредь будет увеличиваться число выездов "скорой" именно на "неотложные" состояния, то эффективность "03" не повысится. Сегодня 15-20% приходится на работу, которая не является ее функцией".