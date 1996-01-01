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Приморские ветераны вступили в бой с министром обороны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ветераны силовых структур Приморья 10 апреля намерены провести единый день борьбы военной общественности Приморья в защиту своих социальных прав. Они не согласны с пенсионной реформой правительства и инициативами министра обороны. Об этом в своем открытом письме ветераны сообщили Верховному Главнокомандующему Президенту России.

- Координационный совет заявляет о своем решительном неприятии инициативы Министра обороны Российской Федерации А.Э. Сердюкова о внесении изменений в пенсионное законодательство, отменяющих расчет величины военной пенсии от размера денежного довольствия по последней занимаемой должности, - говорится в постановлении Координационного совета Приморской общественной военной Ассоциации.

Ветераны обращают внимание на то, что предполагаемое кардинальное увеличение денежного довольствия практически никак не отразится на военных пенсиях. Рост гражданских пенсий в разы превышает некоторое повышение военных пенсий. Причем гражданская трудовая пенсия фактически сравнялась с военной, и перспективы у гражданских пенсионеров намного лучше, чем у военных.

- Где приоритет военной службы, о чем неоднократно заявлял В.В. Путин, будучи еще Президентом Российской Федерации? Где практическая реализация заверений В.В. Путина о необходимости превышения среднего размера денежного довольствия над средней заработной платой, естественно и соотношения военной и гражданских пенсий, не менее чем на 15 - 20%? - задают вопрос в своем письме ветераны.

А в результате реализации инициатив министра военные пенсионеры вновь останутся "у разбитого корыта", пришли к выводу члены Координационного совета Приморской общественной военной Ассоциации.

Военные пенсионеры решили обратиться за помощью к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, как к Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России.

- Нас ветеранов, много лет прослуживших Родине, в том числе и Вооруженных Силах СССР, упорно пытаются снять с "баланса" Минобороны, - говорится в письме. - Господин Сердюков заявляет о пагубности ста дополнительных выплат, составляющих 25-30% денежного довольствия, которые необходимо включить в должностной оклад... Министру, видимо, неведомо, что эти надбавки и вводились для того, чтобы пенсии не увеличивать.

В письме ветераны высказались и по военной реформе, о необходимости которой они сами говорили с начала 2000-х годов.

- Но то, что сейчас происходит с нашими армией и флотом, зачастую просто не имеет логического объяснения. Не много ума нужно - собрать воедино все, что сегодня еще летает, ездит, плавает, стреляет. Сегодня, а что будет завтра? - спрашивают авторы письма и выносят свой "приговор": - Складывается впечатление, что "реформаторов" вообще больше волнует не кардинальное повышение уровня боеготовности воинских частей и подразделений, а упорное стремление изжить из войск все наследие Советских Вооруженных Сил, в том числе и боевые традиции.

В завершение письма к Президенту РФ приморские ветераны взывают:

- Товарищ Главнокомандующий! Не допустите дискриминацию военных ветеранов, не дайте хода подобным "инициативам" министра обороны.

Досье

Координационный совет Приморской общественной военной Ассоциации, объединяет 47 общественных организаций военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, боевых действия, родителей и членов семей военнослужащих из 22 муниципальных образований Приморского края.
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