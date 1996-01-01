Приморские ветераны вступили в бой с министром обороны

Ветераны силовых структур Приморья 10 апреля намерены провести единый день борьбы военной общественности Приморья в защиту своих социальных прав. Они не согласны с пенсионной реформой правительства и инициативами министра обороны. Об этом в своем открытом письме ветераны сообщили Верховному Главнокомандующему Президенту России.

- Координационный совет заявляет о своем решительном неприятии инициативы Министра обороны Российской Федерации А.Э. Сердюкова о внесении изменений в пенсионное законодательство, отменяющих расчет величины военной пенсии от размера денежного довольствия по последней занимаемой должности, - говорится в постановлении Координационного совета Приморской общественной военной Ассоциации.

Ветераны обращают внимание на то, что предполагаемое кардинальное увеличение денежного довольствия практически никак не отразится на военных пенсиях. Рост гражданских пенсий в разы превышает некоторое повышение военных пенсий. Причем гражданская трудовая пенсия фактически сравнялась с военной, и перспективы у гражданских пенсионеров намного лучше, чем у военных.

- Где приоритет военной службы, о чем неоднократно заявлял В.В. Путин, будучи еще Президентом Российской Федерации? Где практическая реализация заверений В.В. Путина о необходимости превышения среднего размера денежного довольствия над средней заработной платой, естественно и соотношения военной и гражданских пенсий, не менее чем на 15 - 20%? - задают вопрос в своем письме ветераны.

А в результате реализации инициатив министра военные пенсионеры вновь останутся "у разбитого корыта", пришли к выводу члены Координационного совета Приморской общественной военной Ассоциации.

Военные пенсионеры решили обратиться за помощью к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, как к Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России.

- Нас ветеранов, много лет прослуживших Родине, в том числе и Вооруженных Силах СССР, упорно пытаются снять с "баланса" Минобороны, - говорится в письме. - Господин Сердюков заявляет о пагубности ста дополнительных выплат, составляющих 25-30% денежного довольствия, которые необходимо включить в должностной оклад... Министру, видимо, неведомо, что эти надбавки и вводились для того, чтобы пенсии не увеличивать.

В письме ветераны высказались и по военной реформе, о необходимости которой они сами говорили с начала 2000-х годов.

- Но то, что сейчас происходит с нашими армией и флотом, зачастую просто не имеет логического объяснения. Не много ума нужно - собрать воедино все, что сегодня еще летает, ездит, плавает, стреляет. Сегодня, а что будет завтра? - спрашивают авторы письма и выносят свой "приговор": - Складывается впечатление, что "реформаторов" вообще больше волнует не кардинальное повышение уровня боеготовности воинских частей и подразделений, а упорное стремление изжить из войск все наследие Советских Вооруженных Сил, в том числе и боевые традиции.

В завершение письма к Президенту РФ приморские ветераны взывают:

- Товарищ Главнокомандующий! Не допустите дискриминацию военных ветеранов, не дайте хода подобным "инициативам" министра обороны.