Дальнегорская красавица подрабатывает моделью во Франции

Дальнегорская красавица, бывшая "Мисс Приморье", а ныне - модель, работающая во Франции, Тамара ЖУКОВА вошла в десятку первых красавиц России на всероссийском конкурсе красоты "Мисс-Россия-2010", состоявшемся в Москве.

Тамара Жукова выросла в Дальнегорске. В январе ей исполнилось 20 лет. Участие в финале всероссийского конкурса красавиц было мечтой Тамары. После победы на приморском конкурсе красоты Тамара Жукова по договору между владивостокским агентством "Red star - Maxi-m" и французским "Mademoiselle" отправилась работать моделью в Париж. На протяжении полугода она участвовала в дефиле и рекламных съемках, в том числе работала с всемирно известным модным домом "Dior". Во Франции Тамара снялась в документальном фильме о жизни моделей.

Для участия в российском конкурсе ей пришлось пройти три собеседования и кастинга в Москве. Она попала в число 51 лучших участниц, а затем и в десятку финалисток. Месяц до финального шоу Тамара вместе с другими девушками провела в подмосковном пансионате. Там девушек готовили к конкурсу - отправляли на спортивные тренировки, заставляли следить за питанием, учили танцевать и дефилировать по подиуму. В настоящее время Тамара продолжает работать моделью во Франции и заочно учится в дальнегорском филиале ДВГТУ.