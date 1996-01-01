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Во Владивостокском морге назревает скандал
Во Владивостокском морге назревает нешуточный скандал, сообщил "ЗР" источник в Бюро краевой судебно-медицинской экспертизы, в чьем ведении находится единственная на миллионный город покойницкая. Все его немногочисленные работники готовятся... к дружному увольнению.
Напомним, морг не единожды закрывался со скандалами. Последний раз официальное закрытие состоялось почти пять лет назад, 20 октября 2005 г., по решению Ленинского районного суда г. Владивостока, с подачи СЭС и природоохранной прокуратуры.
И вот назрел очередной скандал. Причиной конфликта стала несуразная кадровая политика, проводимая руководителем Бюро, утверждают представители одной из сторон.
По имеющейся в распоряжении редакции информации, коллектив городского морга - пять человек, проработавших от 10 до 25 лет на одном месте, готовится к увольнению.
Не секрет, что не только похоронное дело, но и этап, предшествующий погребению, несмотря на скоротечность, неплохо обрастает деньгами. Очень часто благодарность выходит за рамки бутылки-другой коньяка и принимает форму хрустящих купюр.
Главный судмедэксперт написала заявление в ОБЭП УВД по Приморскому краю, утверждает наш источник. Милиционеры с энтузиазмом взялись за дело. Они провели контрольную закупку. Но она с треском провалилась: санитары отвергли деньги, предложенные им оперативниками, немало подивившись настойчивости "клиентов". Еще больше они удивились, а затем и возмутились, когда узнали, кто стоит за "операцией".
Между тем квалифицированных, с опытом работы кадров мало. Нелегко найти желающих поработать в морге. Еще сложнее, как показывает практика, наладить работу и привести танатологическое отделение БСМЭ в надлежащий вид.
Например, морг Владивостока работает на сомнительных юридических основаниях. Ведь суд Ленинского района Владивостока запретил его эксплуатацию еще несколько лет назад. Тем более что за эти пять лет никаких принципиальных изменений к лучшему не сделано, утверждает наш источник.
В морге хранятся десятки неопознанных трупов. Причем покойницкая, которой в этом году исполняется 120 лет, является еще и складом биологических отходов, хотя, как гласят инструкции и нормативные документы, они должны сразу же после экспертиз утилизироваться. Ведь банки и склянки с "биологией", складируемые в морге, таят в себе смертельную опасность. Вся эта "ткань" может попасть в почву или воды Первой речки, а оттуда - в Амурский залив!
Главный судмедэксперт Александра Голубева для комментария оказалась недоступна. Надеемся, она найдет время для нашего издания после публикации.
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