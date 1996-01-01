Дворец бракосочетаний построят во Владивостоке

Специализированный комплекс Дворца бракосочетаний будет создан во Владивостоке. Исполнителем выступает компания "Наш дом - Приморье" - один из ключевых подрядчиков по строительству объектов саммита АТЭС во Владивостоке, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Реализация данного проекта намечена в рамках масштабной реконструкции морского фасада города в ходе подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012.

По словам заместителя генерального директора по строительству объектов саммита АТЭС компании "Наш дом - Приморье" Андрея ЗУБКО, новый Дворец бракосочетаний разместится в здании 5-звездочной гостиницы, которая будет построена на Корабельной набережной. На сегодняшний день уже ведется разработка интерьеров будущего комплекса (причем к этим работам привлечены ведущие мировые дизайнеры), а также элементов украшения близлежащей территории.

Как сообщил представитель компании "РМДжМ" - автора проекта гостиницы Кирилл ЗАВРАЖИН, архитекторы "РМДжМ" уже имеют положительный опыт реализации аналогичных проектов, в частности, в Москве.

Напомним, что на сегодняшний день во Владивостоке действуют 4 ЗАГСа, и только один из них (Первомайский) может похвастаться специализированным помещением.