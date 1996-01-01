Прокуратура посчитала завышенными аппетиты коммунальщиков

Прокуратура Хабаровского края потребовала от комитета по ценам и тарифам снизить стоимость услуг ЖКХ там, где они по итогам прокурорской проверки оказались необоснованно завышенными.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что согласно итогам проверки, в частности, в поселках Эльбан, Солнечный и Лазарев, а также в селе Хурба и городе Комсомольске-на-Амуре стоимость услуг на тепловую энергию превысила предельный максимальный тариф, утвержденный губернатором края. "Коммунальщиками существенно завышен расчет затрат, связанных с транспортировкой газа, а также необоснованно учитывался неофициальный прогноз по росту курса доллара США - до 20%", - говорится в сообщении. По требованию прокуратуры комитет по ценам и тарифам принял решение о снижении стоимости услуг ЖКХ на 10-15%.