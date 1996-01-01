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Михаил Задорнов давно затаил обиду на владивостокцев?
Одной из самых скандальных и обсуждаемых тем в столице края в последнее время стало выступление на Первом канале сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, который заявил на всю Россию, что "все девушки во Владивостоке выглядят как проститутки. Я в 9 утра вышел из гостиницы. Я думал, что проститутки возвращаются с работы. А это, оказалось, приличные женщины идут на работу"… Досталось и мужчинам, и молодежи в отдельности. По слухам, эти оскорбления вызваны личной обидой известного сатирика.
В 2009 г. выступление сатирика в нашем городе совпало со 100-летием со дня рождения его отца - писателя Николая ЗАДОРНОВА. Старший Задорнов - известный советский писатель, который сделал немало работ, связанных с изучением Дальнего Востока. Но его юбилей большого внимания во Владивостоке не получил. Михаил Задорнов, совместивший выступление с этой датой, был неприятно поражен таким отношением к своему отцу. Сатирика оскорбило, что, кроме небольшой выставки в музее им. Арсеньева, никаких мероприятий, посвященных юбилею его отца, не проводилось.
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