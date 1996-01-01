Ученые синтезировали истинный запах женщины

Уникальный аромат создали немецкие ученые, которым удалось синтезировать запах возбужденной женщины.

Продукт, получивший название VULVA Original, направлен, в отличие от других запахов, не на то, чтобы удивить окружающих, а на то, чтобы доставить приятные, возбуждающие интимные мгновения самому себе. Ролик, вместо распылителя, позволяет наносить небольшое количество вещества содержащего во флаконе на тыльную сторону ладони и наслаждаться эротическими фантазиями.