Фигуристая женщина действует на мозг мужчины как наркотик

Согласно данным исследования, опубликованного в США, у мужчины, смотрящего на женщину с соблазнительной фигурой, активируется часть мозга, которая ассоциируется с чувством вознаграждения.

Группе волонтеров были продемонстрированы фотографии женщин до и после пластической операции. Пластическая операция заключалась в удалении излишков жира с женских ягодиц и талии. Исследования показали, что у всех мужчин активируется часть мозга, ответственная за чувство вознаграждения, при рассматривании и фотографий с женщинами после пластических операций. Эта же часть мозга активизируется при употреблении наркотиков и алкоголя.

Глава группы ученых в Гвиннет Колледж, Джорджия, выполнивших исследование, Стивен Платек говорит о прикладном значении данного открытия: "Эти исследования помогут в понимании феномена порнографической зависимости и нарушений эрекции при отсутствии порнографических имиджей. Эти же исследования могут помочь пониманию сексуальной неверности", пишет MIGnews.com.