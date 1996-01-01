Пизанская башня больше не падает

Впервые в своей столетней истории изменилась наклонность самой известной башни в мире, ее уклон трансформировался в научно доказанное выпрямление.

За десять последних лет башня высотой 54 м выпрямилась на 28 мм. Это произошло само собой, благодаря лишь вмешательству так называемого "доктора", профессора инженерной геологии политехнического университета в Турине Микеле Джамиолковского. В 90-х годах использование системы противовесов и микрогалерей, реализованных под слоем газона на Пьяцца деи Мираколи (Площадь чудес), предотвратило падение этого замечательного итальянского сооружения и удалось даже выпрямить его на 50 см, пишет MIGnews.com.