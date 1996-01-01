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В Китае набирает обороты антипижамная компания

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Китайская полиция начала борьбу с любителями походить днем в ночной рубашке. Активисты из Шанхая развернули кампанию против одного из самых распространенных явлений городского Китая - разгуливания по улице в пижаме.

Гражданский комитет (волонтерская организация Коммунистической партии Китая) посчитал, что ношение пижамы на улице должно быть сведено до минимума.

"Мы просим жителей не носить пижамы на улицах, поскольку это выглядит очень нецивилизованно", - заявил китайской прессе представитель местных властей Гуо Силинь.

В Шанхае, например, летом не принято приходить в гости без приглашения, так как семейство может расхаживать по квартире в нижнем белье, спасаясь от жары. Однако человек, прогуливающийся в одной пижаме в магазин, вряд ли вызовет удивление у местных жителей. Привычка шанхайцев носить пижамы на публике сохранилась на протяжении 30 лет экономических реформ Китая и превратилась в символ процветания. Тот факт, что у человека есть пара симпатичных пижам, демонстрирует, что он может себе позволить не спать в кальсонах или трусах с резинкой.

Решение комитета внесло раскол в китайское общество. "Пижамы - это тоже одежда. Это очень удобно, что в этом такого?", - с возмущением говорит пожилая местная жительница.

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