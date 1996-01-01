Куда плывут олигархи?

Российский сайт деловой газеты "Маркер" предлагает своим читателям ознакомиться с маршрутом следования самых дорогих яхт в мире, принадлежащих русским олигархам.

Здесь и судно Абрамовича и "плавучий дом" Мельниченко, который, кстати, по утверждению авторов сайта, будет подороже, нежели яхта Романа Аркадьевича.

Интересно, что с маршрутом следования яхт можно ознакомиться в реальном времени. То есть плывет, например, господин Потанин на Антигуа, а вы следите за его передвижениями через Интернет.

Авторы идеи надеются, что подглядывать за сильными мира сего любят все и их предложение обязательно найдет спрос.