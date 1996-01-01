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Братство дороги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самый простой способ начать жизнь сначала - сочинить себе маршрут месяцев на пять-шесть, упаковать рюкзак и отправиться в путь.

...И это будет всамделишное начало, а не то, которое мы так часто обещаем сами себе в воскресенье вечером.

После затяжной в этом году зимы как-то особенно остро захотелось теплого солнца. Проще всего догнать весну в Китае. После плотной работы с системой интернет-бронирования через hostelworld.com и Библией бэкпэкеров - путеводителем Lonely Planet был составлен план прогулок на месяц вперед (при получении в китайском консульстве месячной туристической визы не требуется никаких подтверждающих документов встречающей стороны). Пекин, Вутайшань, Сиань, Хуашань, Ченду, Цинчхеншань, Куньмин, Дали. Потом на юг, к вьетнамско-китайской границе. Вутайшань, Хуашань и Цинчхеншань - это известные в КНР горные туристические районы, некогда облюбованные буддистами и даосами. Южный городок Дали в юго-восточных Гималаях некогда выполнял столичные функции одного из княжеств. Остальные мегаполисы с типичным для посещения туристов списком достопримечательностей на слуху и в пояснении не нуждаются.

Способ доставки тела до Пекина был выбран несколько экзотичный. Бэкпэкеры редко пользуются самолетами, поскольку смыслом путешествия считается само путешествие, а не осмотр достопримечательностей с последующей рассылкой всем знакомым фотографий в стиле "я на фоне Эйфелевой башни". Прямого автобуса из Владивостока до Харбина из-за обледенения не оказалось. Пришлось садиться в ночной "помогаечный" и выдерживать характерные взгляды попутчиков при пересечении границы. По правилам товарищи с визами проходят первыми. Из Суйфэньхэ на Харбин идет четыре автобусных рейса, но из-за того же самого обледенения (погоде неведомы границы) в день моего старта не случилось ни одного. Поезд только вечером, билеты по причине отсутствия автобусов только на сидячие места. Ладно, беру. Камер хранения на вокзале нет, выручила какая-то барышня из ближайшего сигаретного киоска. Часа три честно слоняюсь по Суньке, убивая время. Обнаружила интересное для такого места учреждение - художественную галерею-мастерскую. Товарищ Чжан, директор, и его сын, Чжан -младший скооперировались с художниками из Уссурийска и Харбина и пытаются приобщить жителей к умному, доброму, вечному. Пока безуспешно. Попрощавшись с хозяевами и проглотив лапшу в ближайшей забегаловке, осознала, что без сна до вечера дожить будет трудно. Самый простой и дешевый способ - отправиться в баню. Не за омолаживающими масками. Принять душ и быстро в комнату отдыха, спать. Досыпать пришлось уже в поезде, после погрузки вагон оказался полупустым, но организм отказывался видеть сны в скрюченном состоянии на креслах. Потому, добыв из рюкзака надувной коврик, бросила его под кресла и укрылась спальником. Поехали!

Из Харбина до Пекина полно поездов и автобусов, уходящих на длинные дистанции. Сравнив на месте прайс-листы и время следования, решила двигаться дальше скоростным пассажирским. Эта местная разновидность синкансена развивает скорость до 260 км в час. В дороге симпатичные стюардессы могут покормить бизнес-ланчем за отдельную плату. Время в пути - 8 часов. Удобно. Вроде как перелет в Москву, кресла-то самолетные.

Про Пекин вы и сами все знаете. Новые ветки метро, отстроенные к олимпиаде, гораздо удобнее такси. Можно попасть с любую точку города. При ориентировании на местности полезно иметь компас, города в КНР спланированы строго по сторонам света. Собственно бэкпэкерская жизнь начинается с хостела. Точнее, не сама жизнь, а ее осознание. Войдя в забронированный дом (несколько человек в комнате), обнаружила в соседях любопытную пару - голландка и испанец. Ребята делают кругосветку, после двух месяцев в Индии и Непале позволили себе провести несколько дней, так сказать, в базовом лагере. За 30 юаней здесь всегда есть чистый душ с горячей водой, Wi-Fi и съедобная для европейцев пища в Trevel cafе. "После Индии - это рай!", - уверила меня голландка. Еще бы, охотно верю. Вечером на бэкпэкерском английском выясняли друг у друга подробности уже пройденных маршрутов и видов на будущее. Через пару дней я двинулась в горы, на Вутайшань. Ребята уже провожали как лучшего друга. Здравствуй, братство дороги!

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