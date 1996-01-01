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Больше половины россиян признались, что им трудно жить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Больше половины россиян признаются, что им трудно жить. Таковы данные социологического опроса, проведенного сотрудниками всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналитики отмечают, что большинству наших сограждан, как и прежде, трудно жить (56%). Доля таких респондентов остается стабильной на протяжении последних двух месяцев (с февраля), однако, по сравнению с ноябрем прошлого года она снизилась (с 62%). Такая оценка характерна, как правило, для пожилых респондентов (67%).

Одновременно, растет группа россиян, оценивающих свою жизненную ситуацию как благоприятную (с 23 до 31% с ноября). Позитивный настрой испытывают, главным образом, 18-24-летние респонденты. Как и прежде, в меньшинстве те, кто уже не может терпеть бедственное положение (11%, в феврале - 14%). Этот показатель наиболее высок среди опрошенных старше 45 лет.

Диаметрально различаются оценки россиян с высоким и низким материальным положением. Если первые в большинстве оценивают свою жизненную ситуацию как благоприятную (67%), то последние, напротив, сообщают, что им трудно жить (62%).

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