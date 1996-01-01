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Больше половины россиян признались, что им трудно жить
Больше половины россиян признаются, что им трудно жить. Таковы данные социологического опроса, проведенного сотрудниками всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аналитики отмечают, что большинству наших сограждан, как и прежде, трудно жить (56%). Доля таких респондентов остается стабильной на протяжении последних двух месяцев (с февраля), однако, по сравнению с ноябрем прошлого года она снизилась (с 62%). Такая оценка характерна, как правило, для пожилых респондентов (67%).
Одновременно, растет группа россиян, оценивающих свою жизненную ситуацию как благоприятную (с 23 до 31% с ноября). Позитивный настрой испытывают, главным образом, 18-24-летние респонденты. Как и прежде, в меньшинстве те, кто уже не может терпеть бедственное положение (11%, в феврале - 14%). Этот показатель наиболее высок среди опрошенных старше 45 лет.
Диаметрально различаются оценки россиян с высоким и низким материальным положением. Если первые в большинстве оценивают свою жизненную ситуацию как благоприятную (67%), то последние, напротив, сообщают, что им трудно жить (62%).
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