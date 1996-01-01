Дешевого безучетного потребления электроэнергии уже не будет

За последние полгода правила рынка энергопотребления претерпели существенные изменения. Во-первых, в Приморье были серьезно повышены нормативы для потребителей без приборов учета, во-вторых, уже каждый четвертый потребитель в крае получил квитанции с учетом общедомовых нужд. Об этих и других актуальных моментах шла речь на встрече директора Дальэнергосбыта (филиал ОАО "ДЭК") Вадима МИРОНЕНКО с представителями управляющих компаний и ТСЖ Владивостока, в ходе которой участники пришли к общему выводу - платить за электроэнергию надо в полном объеме и вовремя.

По словам Вадима Мироненко, в 2009 г. "Дальэнергосбыт", как гарантирующий поставщик, отпустил конечному потребителю 7,966 млрд кВт.ч электроэнергии. По сравнению с 2008 г. (8,32 млрд кВт.ч.) отмечено незначительное падение.

Поэтому энергетики отмечают, что потребление в Приморье в целом сохранилось на уровне 2008г., но при этом произошли серьезные изменения в структуре.

- Если в 2008 г. на долю населения пришлось почти 19% от общего потребления, то в 2009 г. - уже 22,6% (1,914 млрд кВт.ч), - говорит Вадим Мироненко. - При этом, как и ожидалось, потребление снизили юридические лица, в первую очередь это касается крупного потребителя. Если в 2008 г. на долю юрлиц приходилось 44% от общего объема потребления, то в 2009 г. - только 39%. Но таковы сегодня реалии экономической ситуации.

О нормативах

В прошлом году департаментом по тарифам администрации края были введены новые нормативы потребления электроэнергии населением. Возьмем за эталон 1-комнатную квартиру с одним проживающим. Если до ноября 2009 г. норматив был 160 кВт.ч, то в настоящее время уже 273 кВт.ч. Рост произошел значительный. Если в июле-сентябре 2009 г. мы фиксировали установку приборов учета по всему краю в среднем от 2 до 3 тыс. ежемесячно, то после принятия новых нормативов отмечаем серьезный рост этого показателя - 2 тыс. 780 приборов в ноябре, 4 тыс. 061, в декабре, 6 тыс. 372 - в январе, более 4 тыс. - в феврале. Тенденция налицо. Потребитель на собственном опыте понял, что дешевого безучетного потребления электроэнергии уже не будет. Для Дальэнергосбыта, зона обслуживания которого составляет около 700 тыс. абонентов по всему краю, в том числе около 70 тыс. потребителей без приборов учета, это позитивный момент.

С другой стороны, скажу откровенно: принятые в этом году нормативы дифференцированы. Если ранее действовавшие нормативы делились на квартиры с наличием электроплит и без таковых, то сейчас они более развернуты. Здесь и частный сектор, и малосемейки, квартиры с тепловым снабжением и без, с газовыми плитами и без и т.д. Соответственно и разброс норматива куда более высокий. К примеру, если для гостинок раньше норматив составлял те же 160 кВт.ч, то сейчас - 335 кВт.ч. Для частного сектора уже 403 кВт.ч.

Повышение норматива укладывается в рамки стратегии Федерального закона № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Одна из стратегических задач закона об энергосбережении так и говорит, что норматив должен ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОДТАЛКИВАТЬ потребителя к установке прибора учета. Мы видим, что нынешний норматив эту функцию выполняет не в полной мере, особенно в такой рисковой зоне, как частный сектор и гостинки. Отмечу, что после изменения норматива на департамент по тарифам было подано лишь одно исковое заявление в суд. По нему прошло уже два судебных слушания, все они подтвердили правомерность новых правил.

Еще один момент - это использование приборов учета, не соответствующих классу точности. По краю из 700 тыс. абонентов таковых насчитывается более половины. В прессе уже были озвучены выступления потребителей в том плане, что Дальэнергосбыт, как гарантирующий поставщик, обязан заменить такой прибор бесплатно. Это не так. В отличие от соседнего Хабаровского края, где замена приборов учета была учтена в тарифе для потребителей, в Приморье эти затраты в тарифе отсутствуют. Сравните с хабаровским 1,88 руб. с электроплитами и 2,69 руб. с газовыми плитами.

Страсти по ОДН

Начиная с января этого года более 114 тыс. абонентов Дальэнергосбыта (почти каждый четвертый) получили квитанции на квартал с учетом общедомовых нужд (ОДН) на общий объем 24 млн кВт.ч. ОДН в квитанциях потребителей появился в третьем квартале 2009 г. Как подчеркнул Вадим Мироненко, за период практики общедомовых начислений были проведены проверки прокуратурой, УФАС, департаментом ЖКХ Приморского края на предмет соблюдения законодательства по начислению ОДН. Все действия компании контролирующие органы признали правомочными.

Однако величина ОДН, указанная в квитанциях, у некоторых абонентов по-прежнему вызывает вопросы. В первую очередь, почему ОДН у жильцов части многоквартирных домов достаточно высоки? Прежде всего, таким абонентам надо занимать более активную позицию - участвовать в выявлении хищений электроэнергии, т.е. своевременно информировать свою управляющую компанию и Дальэнергосбыт, чтобы совместными усилиями пресекать несанкционированные подключения к внутридомовым сетям. С начала года только во Владивостоке специалистами Дальэнергосбыта и управляющих компаний установлено 45 случаев несанкционированного подключения и бездоговорного потребления услуг энергоснабжения в многоквартирных жилых домах. Нарушители незаконно потребляли электроэнергию, которая потом оплачивалась за счет добросовестных плательщиков.

По мнению генерального директора управляющей компании Первореченского района Виктора БРОЖКО, практика выставления ОДН только началась и механизм до конца не отработан. "Да, у нас есть проблемы с арендаторами, классом точности приборов учета, несанкционированными подключениями, потерями в электросетях, но все вопросы отрабатываются. Самое главное, чтобы управляющие компании и Дальэнергосбыт могли решать проблемы конструктивно, в режиме диалога. Я уверен, что через некоторое время ситуация стабилизируется. Правда, многое зависит и от собственников", - выражает мнение коллег управляющий.