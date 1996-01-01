Прогноз на завтра

День работников гидрометеорологической службы, который отмечается 23 марта, корр. "ЗР" встретил на аэрологической станции Садгород, где стал свидетелем запуска радиозонда и составления прогноза погоды.

Ровно в 9.30 утра метеорологический радиозонд, представляющий собой наполненный водородом полутораметровый шар, взмывает ввысь и буквально через пару минут полностью исчезает из виду. Он поднимается на высоту 1,5 км и посылает сигналы, позволяющие определить скорость ветра, температуру, влажность и другие параметры.

Передаваемая им информация поступает на компьютер и отображается на его мониторе в виде графиков. Сегодня все это делается автоматически, хотя еще несколько лет назад синоптикам приходилось строить их на миллиметровой бумаге при помощи карандаша и линейки.

Изобретение радиозонда, а это произошло в нашей стране 80 лет назад, явилось настоящим прорывом в технике метеорологических наблюдений. У синоптиков появилась возможность оперативно получать сведения о состоянии атмосферы вплоть до высоты 25-30 км. Сегодня радиозонды стали основным средством получения оперативной информации о состоянии тропосферы и стратосферы. И, несмотря на прогресс в развитии спутниковых методов наблюдения, по оперативности и надежности измерений альтернативы радиозондам нет.

- На нашей планете имеется порядка тысячи аэрологических станций, 130 из которых - в России. И на каждой из них радиозонды запускаются в одно и то же время, - рассказывает руководитель аэрологической станции Садгород Марина БЕЛИК. - Мы запускаем радиозонд два раза в сутки - в 9.30 и 21.30. Оборудование одноразовое, искать его нет смысла, потому что, прежде чем упасть, зонд может пролететь сотни километров. И, хотя каждый радиозонд обходится в 3500 рублей, ценность получаемых с него данных, во много раз превышает эту стоимость.

Радиозонд поднимается на высоту 30 км, пересекая тропосферу и стратосферу. Данные с первой половины его полета (подъем на высоту 10-12 км) нужны для предсказания погоды. А вторая, стратосферная, часть полета, прежде всего, важна для авиаторов.

- А если ваш радиозонд на голову кому-нибудь упадет? - задаю Марине Белик резонный вопрос.

- Ничего страшного - оборудование весит всего двести граммов и упаковано в пенопласт, - улыбается Марина.

К слову, именно радиозонды чаще всего принимают за НЛО, а упавшие на землю приборы радиозондов служат "подтверждением" происшедшей с ним катастрофы.

В белых решетчатых будках, которые установлены на территории метеостанции, находятся термометры для измерения температуры воздуха и приборы для измерения его влажности - гигрометр и психрометр. Принцип их работы основан на способности человеческого волоса менять свою длину при увеличении содержания влаги в атмосфере. Прикрепленная к волосу стрелка смещается вслед за колебаниями длины волоса и показывает на шкале соответствующий процент влажности.

- В прошлом году Примгидромет получил 46 автоматизированных метеорологических комплексов, часть из которых уже установлена и запущена в работу, - сообщила нам руководитель группы метеорологии Любовь ГРЕБЕНЦОВА. - Приборы учета температуры, влажности и скорости ветра установлены в таком комплексе на самом верху десятиметровой мачты, все показания снимаются автоматически и поступают на компьютерную обработку. Пока мы проводим еще и ручные измерения - как дубляж автоматических. Но после завершения тестирования автоматизированных метеокомплексов большая часть показаний будет сниматься только автоматически.

Метеокомплексы минимизируют ручной труд и сократят время работы сотрудников на метеорологических площадках, особенно в сложных погодных условиях, что позволит вести более оперативные наблюдения за погодой.

Тем не менее совсем без человека не обойтись. Оценить такие параметры, как облачность, ее структуру, прозрачность воздуха, и на их основании сделать выводы, как это может повлиять на погоду в будущем, может только специалист.

Повысить точность сверхкраткосрочных прогнозов - за несколько часов - в предсказании тайфунов и количестве ожидаемых осадков поможет доплеровский метеорологический радиолокатор, который планируется установить в этом году на вершине сопки Саперной на острове Русском.

На сегодняшний день в крае имеется более 40 метеостанций. Как правило, они расположены на возвышенной местности, вдалеке от дорог и сооружений - чтобы не было побочных воздействий на температуру, скорость ветра и состав воздуха.

Помимо наблюдения за погодой, метеостанции следят и за загрязнением воздуха. Именно здесь получают данные об уровне радиации в особо опасные периоды, а если по соседству проводятся испытания ядерного оружия, эти наблюдения ведутся круглосуточно.

В прошлом году приморскими синоптиками выпущено 979 метеорологических прогнозов (средняя оправдываемость 94,6%), 1820 морских гидрометеорологичес- ких прогнозов (средняя оправдываемость 98%), 3729 речных гидропрогнозов (средняя оправдываемость 98%).

По словам начальника Примгидромета Бориса КУБАЯ, зимой прогнозы погоды сбываются практически всегда. В это время года погода в Приморье довольно стабильна, определяется сибирским антициклоном, поведение которого хорошо изучено. Летом же все гораздо сложнее. Поведение тропических циклонов предсказать очень трудно, а именно они определяют приморское лето. Но приморским синоптикам в последние годы удается предсказывать погоду со все более высокой точностью. К примеру, по Владивостоку процент удачных прогнозов уже составляет 93-95%. А в континентальных районах края, где нет такой сильной переменчивости погоды, этот показатель еще выше - 95-97%.