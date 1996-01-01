Два занятных события произошли в минувшую субботу, 20 марта, во Владивостоке. Накануне Интернет кипел страстями: нехорошая власть запрещает проводить митинг оппозиции и выставляет на главную площадь сельскохозяйственных производителей, едва ли не провоцируя классовые столкновения. Дескать, против борцов за права человека выставляется живой щит из торговцев соленостями и дарами тайги. Ужас…

Но в назначенный час трудовое крестьянство на место события не явилось, зато пришли сторонники гражданских свобод. Еще несколько сотен владивостокцев тем временем собрались на территории школьного лицея № 41, во дворе здания, где учатся воспитанники начальных классов. И тоже с претензией на защиту прав человека. Правда, совсем маленького - ребенка.

Ни один из записных правозащитников, которых автор этих строк знает практически всех в лицо, равно как и ни один депутат любого масштаба, на родительское собрание, созванное мамами и папами детей, не явился, хотя оповещены были многие.

Равно как не пришли и коллеги по перу. Более того, одна весьма демократического толка газета запросила с общественности 20 тыс. руб. за освещение события.

Итак, суть проблемы, о которой уже писала наша газета.

До родителей младшеклассников лицея дошла информация, что городские чиновники от образования вознамерились расформировать начальные классы с тем, чтобы освободить здание, где учатся дети. И отправить их в особо опасную зону, которая при ближайшем рассмотрении напоминает кадры фильма Андрея ТАРКОВСКОГО. Под предлогом того, что… малыши вынуждены получать свои горячие завтраки, которые им, наконец, вернули, в основном здании лицея, что находится в десяти метрах, через тропинку, - напротив. Что, впрочем, и делалось многие годы.

Татьяна МОЛЧАНОВА, бухгалтер, мама второклассницы, рассказывает:

Для того, чтобы записаться в этот лицей, мы вставали в очередь на рассвете. Специально готовили ребят к тестированию. У учебного заведения прекрасная репутация, замечательная атмосфера, великолепный педагогический коллектив, удобное расположение…Теперь наших детей отправляют в школу, которую знающие родители обходят десятой дорогой…

…Народ в школьный двор все прибывал. Родители шли парами и в одиночку, с детьми, бабушками и дедушками…

Требовали спуститься чиновников от образования, которые все-таки приехали на собрание. Те упорствовали, держа оборону внутри школы и отказываясь принять "участие в несанкционированном митинге". Напомним для сведения: "митинг" (по словарю) - "общественное собрание или сходка для обсуждения политических вопросов". И только.

Время шло. Люди закипали, требуя объяснений. Наконец, им было предложено выделить переговорщиков для обсуждения проблемы внутри школы, ибо понятно было, что вся масса народа просто не войдет в стены учебного заведения.

В предложенное помещение втолкнулись те, кто успел, остальные продолжали топтаться во дворе. Время тикало.

Ситуацию взяла под контроль заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации Лариса КОВАЛЕВА - женщина образа классической француженки, со вкусом одетая и правильной речью, что большая редкость для современного чиновничества.

Лариса Викторовна попыталась ввести собрание в бюрократическое русло - председатель, секретарь, протокол…

Зал помялся, председателя избрал, но тупо поставил вопрос: почему детей из лицея выгоняют в заброшенную школу № 30….

…Лариса Ковалева попыталась объяснить, что здание теперь предназначается для… детского сада, поэтому вчерашних малышей, а сегодняшних лицеистов и планировалось отселить на задворки улицы Воропаева.

К слову, туда пилить ребенку, минуя несколько автотрасс, через нищенский мост реки Объяснение - без лееров, сквозь нагромождения пугающих шиномонтажек и железнодорожные пути без родительской "охраны" никак невозможно: прибьют, собьют, разденут, отнимут…

В этот момент Владимир МАЯКОВСКИЙ вновь бы произнес: "Ужас из железа выжал стон,/ По большевикам прошло рыданье...".

Ибо эти бестолковые родители, бабушки и дедушки, тетки и двоюродные братья стали орать не своим голосом: куда девались прежние сады и ясли, в чьих зданиях сейчас располагаются налоговые органы, службы судебных приставов и кое-какие другие структуры, о которых страшно сказать…

И не постеснялись даже напомнить, в чьем помещении находится управление по работе с муниципальными учреждениями образования по ул. Светланской, 205а. Телефонный справочник Владивостока за 1987 год указывает, что по этому адресу (тогда ул.Ленинская) находился…детский сад № 176 Ленинского района.

Само же ГОРОНО в прежние годы размещалось на улице Менжинского, где сейчас располагаются, выражаясь словами Остапа БЕНДЕРА, служители культа. Иначе говоря - церковники. И телефонов в ту пору у специалистов городского образования было всего 10 номеров. Сегодня на сайте управления указаны имена 46 сотрудников, пекущихся о детях. А детских дошкольных учреждений было 161 - без учета ведомственных.

…Алена ЗВЕРЕВА - одна из мам, наиболее собранная, твердо требовала от чиновниц ответа: путь в тридцатую школу опасен. Как туда отпускать детей? Или бросать работу?

Лариса Ковалева:

- Мы предоставим вам автобус…

- Простая арифметика, - наперебой закричали родители, - детей более трех с половиной сотни, автобус один, и тот не пройдет под мостом с улицы Фадеева, только "микрик"… Потом он у вас сломается, водитель заболеет или запьет… Припомнили опять горячие завтраки. Дескать, на булки денег не было, а откуда возьмутся средства на ремонт убитой школы и новые автобусы…

- Давайте рассуждать цивилизованно. Думать об оптимизации образования, эффективности образовательных учреждений, - Лариса Ковалева пыталась преодолеть рев зала…

Какая ведь странность: родители защищают дитя, рожденное и сформированное мэрией Владивостока. Лицею удалось создать образцовое образовательное учреждение, с новыми педагогическими технологиями. Дети боготворят учителей, рвутся на занятия. Мальчики подают девочкам пальто. Воспитанники лицея по образовательным программам на полгода опережают своих сверстников из других школ. Спасибо, власть! От чистого сердца, - заявлял большой резерв избирателей.

Юлия КУЗНЕЦОВА, врач:

- Нас в лицее все устраивает: методика преподавания, отношение педагогов, дисциплина, атмосфера, отношение к детям…

Сейчас пытаются это разрушить? Чего ради? Муниципальная собственность? Замечательно, значит, это собственность горожан. А нас, горожан, спросили?

Виктория КОЧНЕВА, товаровед:

- Я так радовалась, что моей второй дочери тоже тут учиться… Все здесь замечательно - и образование, и воспитание. Такой властью можно было только гордиться… И тут - пожалуйста... Отправляют в заброшенную школу…

- Это - рейдерский захват, - начали скандировать участники родительского собрания…Мы в тридцатую школу детей не отдадим… Обстановка приняла угрожающий характер.

- Спокойно, окончательное решение еще не принято, будет создана комиссия, сделана экспертная оценка... Изучим маршрут, перспективы, возможности, - устало уговаривала сотни людей Лариса Ковалева.

- А вы сделайте в тридцатой школе офис для всех нуждающихся административных и коммерческих структур, в том числе и вашего управления, которое поселилось в детском саду, пусть вас и возят на автобусе, - предложила бабушка одной из школьниц Наталья ЧЕЧЕЛЬ, - там ведь все равно учиться некому. Или вы не хотите в эту старую дыру вселяться? Проще распределить 163 ученика "образцовой" школы № 30, которая занимает четыре этажа, чем заталкивать насильно туда наших 356 человек… Я никогда не отдам свою внучку в этот сарай с фанерными окнами и сетью железнодорожных путей вокруг…

Игорь ПАНАРИН, сотрудник банка "Приморье":

- Если это решение в ущерб наших детей будет принято, моя семья вынуждена будет опять менять квартиру. Мы в этот район переехали только ради этого учебного заведения, созданного по инициативе мэрии и оправдавшего свое назначение…

…Конечно, они ни до чего не договорились. Родители лицеистов - приличные люди, хотя и намеревались, но воздержались перекрыть дорогу исключительно из уважения к высокому гостю, которого ожидал Владивосток.

Внятного ответа на свой вопрос: для чего и по какому праву отнимается часть лицея № 41, где учатся дети младших классов, а малолетки затем должны будут ползать под вагонами, чтобы попасть в школу № 30, они не услышали…

…Все мы во Владивостоке практически родственники.

Ваш корреспондент имел опыт обучения в школе № 30. Это было еще в эпоху доисторического материализма.

Я тогда училась в 7-м классе (после смены места жительства). Проучилась менее года. И не потому только, что в классах был смертельный холод, а окна там остались прежние, стены и пол - тоже родные. Правда, фанера в оконных проемах первого этажа - из эпохи нанотехнологий - современная.

…Моя мама ждала меня с уроков как с фронта: мы скрадывали путь к школе и обратно через железнодорожные пути, под вагонами. А следующим сентябрем мамочка отвела меня в другую школу…

Как хорошо, что Павел АСТАХОВ сумел съездить в Финляндию и защитить права мальчика, которого шлепнула мама, но за которого вступились финские власти. Пацана российская власть отстояла. Но это - далеко от Москвы….

Лариса Ковалева убеждала, что во Владивостоке распроданы исключительно ведомственные сады и детские комбинаты, на это было право собственников.

Возвращаясь с места события, я вспомнила: лучшие ясельки, куда я ходила с будущим мужем, ныне стоматологическая клиника, в здании детского сада, где он воспитывался, - туристическая компания, в помещении детского сада на ул. Семеновской - "Оптика" и магазин тканей. Ясли, где входил в социум мой сын, оккупированы стоматологами и частной аптекой. А в помещении детского сада, откуда парень получил путевку в школу, просто водочный магазин ООО "Надежда".

Заметка на полях: все члены нашей маленькой семьи в младые годы лето проводили на дачах своих дошкольных учреждений. В далеком-далеком прошлом большевики поотбирали загородные дачи у буржуев и отдали их детям. Там отдыхали многие поколения юных владивостокцев. Вплоть до победы демократии.