11-й часовой пояс в России отменили

Жители пяти российских регионов - Камчатка, Чукотка, Удмуртская Республика и Самарская область в этом году впервые не переведут часы на летнее время.

Таким образом, в России упразднится самый восточный часовой пояс, а разрыв во времени между западной и восточной частью страны сократится с 10 до 9 часов. Об этом сообщает сегодня "Российская газета".

В ночь на последнее воскресенье марта большая часть россиян переведет стрелки на час вперед, перейдя тем самым на "летнее" время. Но в пяти упомянутых регионах делать этого не будут. Такой порядок определен постановлениями Правительства России. В результате Самарская область и Удмуртия перейдут в московский часовой пояс, Кузбасс - из часового пояса МСК+4 в пояс МСК+3, а Камчатка и Чукотка - на время Магадана (МСК+8).

Тем самым в России упраздняется самый восточный - одиннадцатый часовой пояс, а разброс времени между самой западной (Калининградская область) и самой восточной (Чукотка) окраинами нашей страны сокращается с нынешних 10 до 9 часов. Напомним, что разговоры о возможности такого рода "уплотнения" велись давно, но в практическую плоскость тема часовых поясов перешла осенью 2009 года - после того как ее акцентировал в Послании Федеральному Собранию президент России Дмитрий Медведев. В академических кругах это предложение встретили с некоторой настороженностью. Особенно после того, как с мест посыпались радикальные предложения - вплоть до "переноса столицы на Урал" или сокращения разницы во времени между Москвой и Владивостоком до четырех часов. Никому не дано ускорить бег Светила по небосклону, как бы этого ни хотелось особо рьяным региональным чиновникам и состоящим при них псевдоученым. Об этом говорил со страниц "Российской газеты" заместитель директора Института географии РАН Аркадий Тишков и другие его коллеги. Их голоса, к счастью, были услышаны. Все радикальные новации отсеялись - возобладал взвешенный подход.

Постановление правительства России "О применении на территории Камчатского края и Чукотского автономного округа времени десятого часового пояса" и соответствующие решения в отношении Кузбасса, Удмуртии и Самарской области большинство наших экспертов в академической и вузовской среде расценили как вполне адекватные.

Кемеровская область сейчас единственный в Западной Сибири регион, имеющий разницу с Москвой в четыре часа. Соседние с Кузбассом Новосибирская, Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай уже давно сдвинулись на час ближе к столице. Теперь "созрели" и в Кемерове.

Что касается вопроса о сезонном переводе стрелок (весной - на летнее время, осенью - на зимнее), то он пока остается открытым. Между тем, как сообщала "Российская газета", на рассмотрении в Госдуме находятся две законодательные инициативы, предлагающие от этой практики отказаться. Оптимальным вариантом, считает доцент географического факультета МГУ и наш автор Андрей Панин, была бы отмена не летнего, а зимнего времени. Это означает, что 28 марта стрелки переводятся на час вперед и больше никуда не двигаются - ни осенью, ни весной. В этом случае время деловой активности населения России будет в максимальной степени соответствовать временным границам светового дня, со всеми вытекающими отсюда плюсами для самочувствия людей, их труда и отдыха. Аргументированные публикации кандидата географических наук Адрея Панина в "Российской газете" вызвали одобрение и поддержку многих наших читателей и, надеемся, не останутся без внимания у законодателей.