За что бы вы подали в суд на государство? (Опрос "ЗР")

Такой опрос провел авторитетный журнал "Власть" (№ 9, 8.03.2010). Вопрос был задан группе россиян, проживающих неподалеку от центра самой российской власти. Повод - ожидание рассмотрения в Европейском суде по правам человека корпоративной жалобы ЮКОСА. Редакция журнала поинтересовалась у читателей, какие у них есть претензии к собственному государству.

Редакция "ЗР" адресовала этот же вопрос своим читателям, живущим на далекой окраине и тоже ожидающим решения Европейского суда, конечной инстанции в борьбе за права человека, примеривая его ожидаемый вердикт к собственным нуждам.

Олег ЕЖОВ, ответственный секретарь Приморского регионального отделения партии "Правое Дело":

- Да, прежде всего за нарушение нормальной человеческой жизни и превращение ее в кошмар! Я говорю о принятии-непринятии так называемого "технического регламента". Разработка и принятие этого, казалось бы, сугубо технического документа превратила нашу личную собственность - автомобиль, произведенный в соседней очень развитой стране и купленный за кровные деньги, в набор сменно-запасных частей. Столько нервных срывов, сердечных приступов и моральных издержек! Разве они не достойны суровой судебной компенсации?

Помните осень 2009 г., когда жители края судорожно считали цифры номера кузова в техпаспорте своего железного коня? Когда росчерк пера московского чиновника вылился в слезы приморцев при взгляде на только что купленный "Прадик", о котором ты мечтал всю жизнь и за который тебе еще долгих пять лет выплачивать кредит? А ценности твой автомобиль уже не имеет, ведь через год он переедет на разборку…

Ну, разве государство, так издевающееся над своими гражданами, над их собственностью, не достойно судебного преследования?! Впрочем, вскоре чинуши хватились и милостиво внесли поправки, разрешающие японский номер кузова, правда, только для эксплуатации физическими лицами. Но до сих пор, как дамоклов меч, в техрегламенте присутствует фраза: "На транспортном средстве не должны устанавливаться фары ближнего света, предназначенные для дорог с левосторонним движением". А согласно приложению №7 того же документа, замена внешних световых приборов допускается лишь на автомобилях, снятых с производства. То есть, по сути, запрет на иномарки с правым расположением руля в техрегламенте остался. А до сентября 2010 времени все меньше… Не пора ли подавать в суд на "родное" государство? Ведь оно нести ответственность за свои разбойные действия в отношении граждан не желает.

Всеобщее равенство перед законом, исключительная ценность жизни человека, неприкосновенность частной собственности гражданина как философия, как единственный путь развития государства - вот что может называться НАСТОЯЩИМ государством. В противном случае это - шайка мошенников, собирающих налоги с крепостных. А с мошенниками что нужно делать? В суд, граждане, только в суд! Не молчать! Есть Интернет - пишите в форумах, общайтесь друг с другом, ищите единомышленников!

Кирилл КОСИЛОВ, профессор кафедры ИФК ДВГУ, д.м.н.:

- По моему мнению, при нынешнем состоянии судебной системы простому гражданину обращаться в суд просто бессмысленно: объективного, беспристрастного суда сейчас, к сожалению, в нашей стране нет. Если же отвечать на этот вопрос гипотетически, то таких тем много: самых острых, что называется, вопиющих. Первое, что приходит мне, медику, на ум - вопросы лекарственной безопасности, доступности лекарственных средств для социально не защищенных людей, резкие контрасты в системе здравоохранения.

Например: вы сомневаетесь в качестве лекарства, которое приобрели в аптеке. Однако, по нынешнему законодательству, вы не имеете права как частное лицо обратиться в единственную лабораторию, которая проводит анализ лекарственных препаратов (кстати, далеко не всех) во Владивостоке. Вы должны обратиться в ту же аптеку (или соседнюю), чтобы она, как юридическое лицо, отправила купленные вами таблетки в лабораторию, то есть высекла сама себя? Или: некоторые лекарственные препараты для льготников, для отпуска по "бесплатным" рецептам, поступают в аптеки по 4-6 упаковок в месяц, пожилые люди просто не успевают их получить. Вчера еще не было, сегодня уже разобрали, жди еще месяц.

Или такой факт:

Онкологических больных, которым показана лучевая терапия, ставят на очередь длиной в семь месяцев (!). Еще раз повторю: семь месяцев! Это узаконенное убийство, на мой взгляд. Вот только где тот суд, который услышит и нас?

Георгий КЛИМОВ, сотрудник библиотеки:

- Я ничего не хочу от государства. У меня лишь одна просьба к нему: не надо повышать пенсию! Каждое повышение пенсии обязательно сопровождается ростом тарифов на коммунальные и иные услуги, повышением цен на продукты первой необходимости. Забота о социально не защищенных слоях населения оборачивается реальным уменьшением их ежемесячного пособия по старости (за исключением, возможно, сельских жителей).

В конце прошлого года чуть ли не вся страна ликовала: еще никогда так значительно не повышали пенсию. Итог? В январе килограмм сахара в Приморье подорожал на 10 руб. Цены на мясные изделия, выросшие перед новогодними праздниками, так и не опустились. Продолжает расти стоимость молочных продуктов, яиц. Овощи подорожали на 30%. Корюшка в рыбацком крае дороже мяса - 300 руб. за кг., зубатка - все 500. Больше пришлось платить за коммунальные услуги; счета на оплату электроэнергии возросли на 50-60% из-за оплаты энерготочек общего пользования. Список можно продолжить. Миллиарды рублей, выделенные на повышение пенсии, ушли из карманов стариков, прихватив копейки из прежних запасов. Вопрос: у нас повышают пенсии или индексируют? Государство действительно заботится о пенсионерах, увеличивая выплаты, или же это операция по прикрытию перекачки огромных сумм многоликому бизнесу? С дрожью жду 1 апреля. День смеха, дураков… и очередного повышения пенсии.

Татьяна ИВАНОВА-ГОНЧАРОВА, в прошлом ответственный секретарь газеты в Кировском районе (сейчас живет в Италии):

- Судиться с российским государством? Бодаться теленку с дубом? Мне?…Бабушка и дед мои были расстреляны: у них была усадьба. Мама попала в приют, потом в колонию прославленного советского педагога, где ей на всю жизнь промыли мозги. Вела аскетичную и замкнутую жизнь. Рано умерла.

Я в 1993 году, отставив работу в редакции, открыла маленький бизнес: киоск продажи газет и журналов, блокнотов и карандашей. Без начального капитала. Без транспорта. Торговая точка быстро стала популярной. А потом на меня, "акулу бизнеса", напали арбитражные суды. Пошли чудовищные штрафы, потом опись имущества, отчуждение дачного участка у матери двоих несовершеннолетних детей. Только газета "Золотой Рог" попыталась защитить меня…

И я унесла ноги из России. Жалею, что не сделала этого раньше. Сейчас живу в Италии. В безопасности. В уважении. В уверенности, что моя новая страна меня всегда защитит.

Судить российское государство может только международный суд. За вопиющие нарушение Конституции, в которой записано: "…признание, соблюдение и защита прав и свобод граждан - обязанность государства".

Татьяна ДЯЧЕНКО, хозяйка кофейной гостиной "Оахака", экономист (диплом с отличием), юрист (диплом с отличием), почетный гражданин г.Джуно (штат Аляска), в 90-е годы - менеджер образовательных программ в рамках Соглашения "Клинтон-Ельцин" по поддер-жке предпринимательства в России, автор цикла лекций для волонтеров Корпуса Мира:

- Нет, я никогда не буду судиться со своим государством. У меня включается христианская добродетель - смирение. Да, Родина и государство - понятия разные, но если я выбрала эту территорию, то я выбрала и страну, и государство, и народ. И я должна быть клеточкой моего государства. Ведь Народ - это сердце страны, а государство - ум. А уму ведь дает команды сердце.

Да, в бизнесе так бывает - ты делаешь нечто, прилагаешь усилия и старания, и знания. Но - не получается. Утверждать же "все - плохие", значит, создавать энергетику разрушения, а разрушать легче, чем строить.

Если мои надежды не состоялись, значит, они были не для этого времени или не для этого места. Следует создавать новые планы и новые надежды. Мы - дети ропота ("мы наш мы новый мир построим") - неисполнительны, нетрудолюбивы, не берегущие и не ценящие многовековые народные традиции… Отсюда и революции - от неумения истинно прислушаться к морали, заповедям, законам, семье…

Мне жаль, что не востребованы сегодня в Приморье мои знания по организации бизнеса, которые я получила за рубежом. Но, значит, время еще не пришло для этого. А может быть, эти знания не для России и здесь нужны совсем другие.

Евгения КЕЙВ, участница Великой Отечественной войны, старший лейтенант запаса.

Рассказывает ее зять Юрий:

- Она никогда не судилась с государством. Как можно? Войну прошла с 41-го до Победы в составе гвардейской Краснознаменной Николаевской стрелковой дивизии. Участница Сталинградской битвы. Освобождала Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию.

В старости осталась без обеих ног. Десятилетиями числилась в очереди на квартиру. Сейчас ждет юбилея Победы и надеется, что государство все-таки выделит ей квартиру, - сам президент потребовал этого от чиновников. Те, правда, потребовали кучу справок, которые должна была собрать безногая бабушка. И... поставили теперь уже в новую очередь. А куда спешить - жизнь долгая, да и живет фронтовичка на широкую ногу - в двухкомнатной квартире с четырьмя родственниками, совсем не далеко от администрации Владивостока.

Однако 86-летний старший лейтенант запаса не унывает: конечно, государство сдержит слово. Как может быть иначе? Ведь она сражалась за Родину. А страна своих героев никогда не забывает.

Евгений ЕВТУШЕНКО, поэт:

"Но вечно надо всеми подлецами/-жандармами, придворными льстецами,-/ как будто их грядущая судьба/ звучит с неумолимостью набата:/ "Есть Божий суд, наперсники разврата./Есть Божий суд,/ Есть грозный судия/. И если даже нет на свете Бога,/Не потирайте руки слишком бодро:/вас вицмундиры ваши не спасут./Придет за все когда-нибудь расплата". ("Баллада о шефе жандармов…"