Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Содружество вуза и бизнеса
В России за последние двадцать лет появились собственники. И у многих из них уже сформировались специфические интересы и потребности, побуждающие к защите жизни, здоровья, имущества.
Защита от рисков - это жизненная необходимость, где наиболее эффективным механизмом защиты выступает страхование. Сегодня в России действует 705 страховых компаний, в Приморском крае - 35. Значительный рост страховых компаний, повышение требований к квалификации страховщиков, проникновение на российский страховой рынок зарубежных страховщиков, появление новых страховых продуктов, способных удовлетворять потребности клиентов, принадлежащих к различным слоям общества, заставил страховые компании всерьез задуматься о квалифицированных кадрах. Ведь потребности российского рынка страхования в брокерах, менеджерах по созданию и управлению агентской сети, специалистах по продажам страховых продуктов, по оценкам специалистов, составляет около 200 000 человек.
Учитывая это, Дальневосточный государственный университет одним из первых в системе высшего образования на Дальнем Востоке приступил к реализации программы по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием для страхового бизнеса. В 2000 г. в Институте менеджмента и бизнеса состоялся первый выпуск специалистов по специальности "Финансы и кредит", специализация "Страхование". За 15 лет страхового образования в ДВГУ система подготовки специалистов претерпела значительные изменения. В связи с возросшими требованиями к уровню профессионального образования сформировалось новое содержание образовательной программы, возникло прочное и долговременное сотрудничество между вузом и работодателями. Внедрены и успешно реализуются новые интерактивные формы обучения, позволяющие студентам не только освоить основы страхового дела, но сформировать профессиональные компетенции в строгом соответствии с будущими производственными задачами и требованиями.
За последние 10 лет Институт менеджмента и бизнеса ДВГУ выпустил более 200 специалистов с высшим страховым образованием. Сегодня можно с гордостью сказать, что все они востребованы на рынке труда, успешно работают не только в региональных страховых компаниях, но и за рубежом. Среди выпускников те, кто уже добился определённых профессиональных высот: С.Н. БАХМАТ (выпуск 2000 г.), Г.С. ЛАВРИЩЕВ (2002 г.), Н.Н. ШУБИНА (2007 г.), В.Е. ХАЛЕЦКАЯ (2008 г.) и другие.
Современное страховое образование сегодня обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив: д.э.н., профессор М.В. ТЕРСКИЙ, д.ф-м.н., профессор В.Ф. БАДЮКОВ, к.э.н., доценты А.А. БЕССОНОВА, Ж.И. ЛЯЛИНА и другие преподаватели.
Получить практические навыки ведения страхового бизнеса в современных условиях невозможно без активного участия в образовательном процессе профессионалов-практиков, ведь именно они предоставляют будущему специалисту возможность постижения тонкостей ведения страхового бизнеса. Преподавательскую деятельность на кафедре сегодня осуществляют генеральный директор ЗАО "Тихоокеанская страховая компания" Л.К. ВАСЮКОВА, директор службы автотранспортного страхования СК "Защита-Находка" С.Ю. СЕВРЮК, первый заместитель директора Дальневосточного филиала "Первой страховой компании" Д.А. МАСЛОВ и другие.
Студенты имеют возможность участвовать в мастер-классах, где в роли преподавателей выступают руководители ведущих страховых компаний региона. Участие первых лиц в учебном процессе свидетельствует о заинтересованности работодателей в выпускниках ДВГУ. Взаимодействие бизнеса и университета не ограничивается студенческой аудиторией. Олимпиады, конкурсы, конференции, совместное обсуждение актуальных проблем страхового бизнеса, подготовка и проведение совместных научно-исследовательских работ студентами, преподавателями и практикантами - вот далеко не полный перечень форм сотрудничества.
Специалисты по страхованию, получившие образование в ИМБ ДВГУ, пользуются устойчивым спросом у работодателей. А.И.БАСЛЫК, генеральный директор СК "Защита-Находка", считает, что "...выпускники ДВГУ наилучшим образом сочетают в себе аналитические навыки, знание специфики страхового рынка Дальнего Востока, коммуникативные способности, позволяющие им быстро адаптироваться в коллективе".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"