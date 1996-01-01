Содружество вуза и бизнеса

В России за последние двадцать лет появились собственники. И у многих из них уже сформировались специфические интересы и потребности, побуждающие к защите жизни, здоровья, имущества.

Защита от рисков - это жизненная необходимость, где наиболее эффективным механизмом защиты выступает страхование. Сегодня в России действует 705 страховых компаний, в Приморском крае - 35. Значительный рост страховых компаний, повышение требований к квалификации страховщиков, проникновение на российский страховой рынок зарубежных страховщиков, появление новых страховых продуктов, способных удовлетворять потребности клиентов, принадлежащих к различным слоям общества, заставил страховые компании всерьез задуматься о квалифицированных кадрах. Ведь потребности российского рынка страхования в брокерах, менеджерах по созданию и управлению агентской сети, специалистах по продажам страховых продуктов, по оценкам специалистов, составляет около 200 000 человек.

Учитывая это, Дальневосточный государственный университет одним из первых в системе высшего образования на Дальнем Востоке приступил к реализации программы по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием для страхового бизнеса. В 2000 г. в Институте менеджмента и бизнеса состоялся первый выпуск специалистов по специальности "Финансы и кредит", специализация "Страхование". За 15 лет страхового образования в ДВГУ система подготовки специалистов претерпела значительные изменения. В связи с возросшими требованиями к уровню профессионального образования сформировалось новое содержание образовательной программы, возникло прочное и долговременное сотрудничество между вузом и работодателями. Внедрены и успешно реализуются новые интерактивные формы обучения, позволяющие студентам не только освоить основы страхового дела, но сформировать профессиональные компетенции в строгом соответствии с будущими производственными задачами и требованиями.

За последние 10 лет Институт менеджмента и бизнеса ДВГУ выпустил более 200 специалистов с высшим страховым образованием. Сегодня можно с гордостью сказать, что все они востребованы на рынке труда, успешно работают не только в региональных страховых компаниях, но и за рубежом. Среди выпускников те, кто уже добился определённых профессиональных высот: С.Н. БАХМАТ (выпуск 2000 г.), Г.С. ЛАВРИЩЕВ (2002 г.), Н.Н. ШУБИНА (2007 г.), В.Е. ХАЛЕЦКАЯ (2008 г.) и другие.

Современное страховое образование сегодня обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив: д.э.н., профессор М.В. ТЕРСКИЙ, д.ф-м.н., профессор В.Ф. БАДЮКОВ, к.э.н., доценты А.А. БЕССОНОВА, Ж.И. ЛЯЛИНА и другие преподаватели.

Получить практические навыки ведения страхового бизнеса в современных условиях невозможно без активного участия в образовательном процессе профессионалов-практиков, ведь именно они предоставляют будущему специалисту возможность постижения тонкостей ведения страхового бизнеса. Преподавательскую деятельность на кафедре сегодня осуществляют генеральный директор ЗАО "Тихоокеанская страховая компания" Л.К. ВАСЮКОВА, директор службы автотранспортного страхования СК "Защита-Находка" С.Ю. СЕВРЮК, первый заместитель директора Дальневосточного филиала "Первой страховой компании" Д.А. МАСЛОВ и другие.

Студенты имеют возможность участвовать в мастер-классах, где в роли преподавателей выступают руководители ведущих страховых компаний региона. Участие первых лиц в учебном процессе свидетельствует о заинтересованности работодателей в выпускниках ДВГУ. Взаимодействие бизнеса и университета не ограничивается студенческой аудиторией. Олимпиады, конкурсы, конференции, совместное обсуждение актуальных проблем страхового бизнеса, подготовка и проведение совместных научно-исследовательских работ студентами, преподавателями и практикантами - вот далеко не полный перечень форм сотрудничества.

Специалисты по страхованию, получившие образование в ИМБ ДВГУ, пользуются устойчивым спросом у работодателей. А.И.БАСЛЫК, генеральный директор СК "Защита-Находка", считает, что "...выпускники ДВГУ наилучшим образом сочетают в себе аналитические навыки, знание специфики страхового рынка Дальнего Востока, коммуникативные способности, позволяющие им быстро адаптироваться в коллективе".