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Приморье готовится к паводкам
Мартовские снегопады, обрушившиеся на Приморский край, осложнили и без того непростую паводковую ситуацию. Под метровым слоем снега находятся Тернейский, Красноармейский, Пожарский и другие районы северного Приморья. Много снега выпало в тайге, который с потеплением наполнит таежные реки и ручьи, чьи воды в одночасье окажутся в крупных водных артериях.
Еще в феврале паводковый вопрос на повестке дня стоял далеко не на первом месте. На краевой комиссии по делам ГО и ЧС, состоявшейся 1 февраля этого года, наряду с принятыми решениями по подготовке края к весеннему паводку, прогнозировалось, что грядущая весна многоводной не будет. Удивительно, но и после прошедших мартовских циклонов с дождем и снегом настроение, ни в Управлении МЧС по Приморскому краю, ни в приморском Гидромете нисколько не ухудшилось. В обеих структурах продолжают считать, что сильного наводнения ждать не стоит.
В частности, в пресс-службе Управления МЧС по Приморскому краю не согласились с мнением жителей проблемных с точки зрения паводка и наводнений территорий, считающих, что этой весной будет большая вода. В этом краевое Управление МЧС полностью согласно с мнением Приморгидромета. Тем не менее, по словам сотрудника Управления, готовы и уже выехали на места специалисты-взрывники, которые будут мониторить ситуацию на реках и, где это необходимо, проводить подрывы льда.
Однако, побывав в Красноармейском районе Приморского края в самый разгар сильнейшего снегопада 14-15 марта, пришлось убедиться в завышенном оптимизме местных и федеральных чиновников. Как признаются местные жители, а районные чиновники не опровергают предположение, что краевым властям, как бы это ни звучало цинично, паводки выгодны! Чтобы впоследствии просигналить в федеральный центр с просьбой выделить средства на "борьбу с последствиями стихийного бедствия". Ну, а дальше известно, что бывает с этими деньгами.
По словам местных жителей, не раз переживавших паводок и его последствия, ситуацию осложняют несколько факторов, которые при подготовке антипаводковых мер надо учитывать в этом году.
Первое и основное, как говорилось, - это прошлогодние летние и осенние дожди, наполнившие реки накануне ледостава. Уссури, Большая Уссурка, Бикин и др. "встали" заполненными по берега. Что, в свою очередь, исключило возможность талым водам наполнять полупустые русла рек.
Новой воде, по словам одного районного чиновника, просто будет некуда деться, и она попрет из берегов на дороги и огороды местных жителей. Уже сегодня можно делать невеселый прогноз относительно разлива р. Большая Уссурка. Как признался член районной комиссии Красноармейского ГО и ЧС Константин КРАВЧУК, вероятность затопления дороги Дальнереченск - Рощино очень велика.
Второй момент - состояние гидротехнических защитных сооружений, пострадавших от прошлогодних наводнений. Так, например, еще в июле прошлого года был разрушен защитный траверз рощинской дамбы на р. Большая Уссурка. Не дождавшись помощи от краевых властей, в чьей компетенции находится вся антипаводковая инфраструктура, местные власти выделили 90 тыс. руб. на ее восстановление. Но этих денег явно недостаточно.
Немногим проще прибрежным районам. География и рельеф позволяет проходить "большую воду" с наименьшими потерями, но и в Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах с тревогой ждут предстоящего половодья. Очень многие населенные пункты расположены в устьях пусть и небольших, но бурных в паводок рек, и если разом будет много воды, то избежать стихийных бедствий не удастся.
Пока же краевая и районные комиссии ГО и ЧС проводят совещания и координируют свои действия в ожидании большой воды. Так, с 15 марта уже должны работать взрывные техники Управления МЧС по Приморскому краю, определяя будущие места подрывов сложных участков и возможных ледяных заторов. Но, как сказал сотрудник охранной структуры одного северного района, "итоги совещаний в бак грейдера и бульдозера не нальешь".
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